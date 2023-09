Buidheann Fànais Innseanach a’ feuchainn ri Chandrayaan-3 Lander agus Rover a dhùsgadh

Tha innleadairean aig Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) air a bhith a’ feuchainn ri laigheadair gealaich agus rover Chandrayaan-3 a dhùsgadh às deidh oidhche gealaich dà sheachdain. Dh’ ainmich an ISRO Dihaoine gu bheil iad air a bhith a’ feuchainn ri conaltradh a stèidheachadh leis an Vikram lander agus Pragyan rover gus an suidheachadh dùsgadh aca a dhearbhadh. Ach, chan eil na h-oidhirpean aca Diluain air freagairt sam bith a thoirt seachad fhathast.

Shoirbhich le Chandrayaan-3 air tìr faisg air pòla deas na gealaich air 23 Lùnastal, a 'ciallachadh gur e na h-Innseachan an ceathramh dùthaich a fhuair air tìr gealaich às deidh na Stàitean Aonaichte, an Ruis agus Sìona. Às deidh a dhol air tìr, rannsaich Pragyan rover an làrach tighinn air tìr agus chuir e ìomhaighean air ais chun Talamh fhad ‘s a rinn Vikram deuchainnean saidheansail, a’ toirt a-steach tomhas teòthachd ìre àrd na gealaich regolith agus mion-sgrùdadh air co-dhèanamh ceimigeach duslach na gealaich. Dh’ fhaodadh làthaireachd pronnasg ann an duslach na gealaich sealladh a thoirt seachad air gnìomhachd bholcànach san àm a dh’ fhalbh.

Chaidh an rover Pragyan a chuir ann am modh cadail air 2 Sultain, agus lean an neach-turais Vikram an deise dà latha às deidh sin. Ged a bha am misean air na prìomh amasan aige a chrìochnachadh, tha an ISRO dòchasach gu bheil an lander agus an rover air a bhith beò air oidhche na gealaich.

Is e Chandrayaan-3 an dàrna oidhirp aig na h-Innseachan tighinn air tìr air a’ ghealach. Dh'fhuiling am misean roimhe, Chandrayaan-2, tubaist ann an 2019 air sgàth glitch bathar-bog. Ach, tha an orbiter Chandrayaan-2 fhathast ag obair agus a 'leantainn air adhart a' sgrùdadh na gealaich bho orbit gealaich.

Leanaidh oidhirpean gus conaltradh a stèidheachadh leis an Vikram Lander agus Pragyan rover, ach tha na cothroman soirbheachais a’ dol sìos gach uair a thèid seachad. Tha an ISRO fhathast dìorrasach a bhith a’ sgrùdadh agus a’ fuasgladh dìomhaireachdan pòla deas na gealaich.

