Bidh bàta-fànais Aditya-L1 na h-Innseachan ag ath-thòiseachadh air a turas gu Sun-Earth L1

Tha Aditya-L1 na h-Innseachan, a’ chiad mhisean san dùthaich chun na grèine, air crìoch a chuir air gluasad ceartachaidh slighe air 6 Dàmhair, a rèir Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO). Tha an soitheach-fànais a-nis fallain agus air an t-slighe gus Rubha Lagrange Sun-Earth 1 a ruighinn.

Bidh Aditya-L1, air ainmeachadh às deidh dia na grèine Hindu, air a shuidheachadh ann an Halo Orbit timcheall air L1, a tha na phuing eadar a’ ghrian agus an Talamh far a bheil feachdan grabhataidh an dà bhuidheann celestial a ’cothromachadh a-mach. Tha an t-àite seo a’ tabhann àite sònraichte airson a bhith a’ sgrùdadh uinneanan grèine agus aimsir fànais.

Tha an gluasad ceartachaidh slighe na ghnìomhachd deatamach a nì cinnteach gum fuirich an soitheach-fànais air an t-slighe a tha san amharc. Le bhith a’ dèanamh atharrachaidhean beaga air an t-slighe aige, bidh ISRO a’ dèanamh cinnteach gun ruig Aditya-L1 a cheann-uidhe gu ceart agus a’ dèanamh an fheum as fheàrr de na beachdan saidheansail aige.

Cho luath ‘s a ruigeas Aditya-L1 an orbit mu dheireadh aige, tòisichidh e a’ tional dàta luachmhor mun ghrèin agus a gnìomhachd. Tha am misean ag amas air corona grèine a sgrùdadh, am pàirt as fhaide a-muigh de dh’ àile na grèine, agus sgrùdadh a dhèanamh air daineamaigs sgaoilidhean mòra coronal (CMEn) agus a ’bhuaidh aca air aimsir fànais.

Tha tuigse air a’ ghrèin agus a giùlan deatamach airson ro-innse sìde fànais agus dìon bun-structair èiginneach air an Talamh, leithid saidealan agus cliathan cumhachd, bho stoirmean grèine. Cuiridh Aditya-L1 ri oidhirpean cruinneil san raon seo agus àrdaichidh e comasan nan Innseachan ann an rannsachadh fànais agus teicneòlas.

Tha an gluasad ceartachaidh slighe soirbheachail a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach airson misean Aditya-L1. Mar a bhios an soitheach-fànais a’ leantainn air an t-slighe gu L1, tha luchd-saidheans agus luchd-rannsachaidh a’ feitheamh gu dùrachdach ris an dàta luachmhor a bheir e seachad mu dhìomhaireachd na grèine agus a’ bhuaidh a th’ aige air a’ phlanaid againn.

