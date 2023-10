Miseanan fànais àrd-amas na h-Innseachan: Ag ullachadh airson an ama ri teachd

O chionn ghoirid choilean na h-Innseachan clach-mhìle ann an sgrùdadh fànais le bhith a’ faighinn Chandrayaan-3 gu soirbheachail air pòla a deas na gealaich, ga fhàgail mar an ceathramh dùthaich airson a leithid a choileanadh. A’ togail air an t-soirbheachas seo, tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais nan Innseachan (ISRO) mu thràth air a shealladh a chuir air miseanan ùra, a’ toirt a-steach misean na grèine Aditya-L1 agus misean itealaich fànais daonna Gaganyaan.

Thathas an dùil gun ruig misean Aditya-L1 a cheann-uidhe, an Sun, ann am meadhan an Fhaoillich an ath-bhliadhna. Aig an aon àm, is e misean Gaganyaan a’ chiad turas itealaich fànais daonna aig ISRO, leis an amas sgioba de thriùir speuradairean a chuir air bhog gu orbit ìosal na Talmhainn. Chaidh buidseat de Rs 10,000 crore a riarachadh airson a’ phròiseict àrd-amasach seo.

Tha na h-Innseachan cuideachd an dùil an stèisean fànais aca fhèin a stèidheachadh, ris an canar Stèisean Bharatiya Antariksha, ro 2035. A bharrachd air an sin, tha ISRO ag amas air daoine a chuir chun ghealach ro 2040, a’ comharrachadh aon de na pròiseactan fànais as adhartaiche anns na h-Innseachan gu ruige seo.

Mar phàirt de phròiseact Gaganyaan, rinn ISRO o chionn ghoirid air Flight Test Vehicle Abort Mission-1 (TV-D1), a’ chiad fhear ann an sreath de dheuchainnean gun luchd-obrach. Bha an deuchainn seo ag amas air measadh a dhèanamh air na fo-shiostaman carbaid agus an t-Siostam Teicheadh ​​​​Criutha, a bharrachd air feartan agus siostaman luasgaidh Modal an Sgioba aig àirde nas àirde. Tha ISRO an dùil trì miseanan carbaid deuchainn eile gun luchd-obrach a dhèanamh mus dèan iad solas-fànais daonna.

A bharrachd air an sin, às deidh misean soirbheachail Mars Orbiter na h-Innseachan ann an 2014, tha ISRO an dùil tadhal air ais chun phlanaid dhearg le Mangalyaan-2. Ged nach deach mion-fhiosrachadh oifigeil mun mhisean ainmeachadh fhathast, tha dùil gum bi ceithir eallach pàighidh ann a nì diofar dheuchainnean air Mars.

Tha rùintean fànais na h-Innseachan a’ leudachadh nas fhaide na Mars, leis gu bheil ISRO an dùil orbiter a chuir gu Venus san àm ri teachd. Thathas gu tric a’ toirt iomradh air Venus mar chàraid na Talmhainn air sgàth meud is meud a tha coltach, ach tha eadar-dhealachaidhean mòra aig an dà phlanaid ann an suidheachadh àile agus uachdar. Tha aithrisean tòiseachaidh a’ moladh gum faodadh còig ionnstramaidean a bhith aig misean Venus Orbiter, ris an canar Shukrayaan-1.

Tha na rinn na h-Innseachan o chionn ghoirid agus na planaichean airson sgrùdadh fànais san àm ri teachd a’ nochdadh a dealas airson a bhith na stiùiriche san raon. Le pròiseactan àrd-amasach air fàire, tha na h-Innseachan deiseil airson cur gu mòr ri ar tuigse air a’ chruinne-cè.

Mìneachaidhean:

- Chandrayaan-3: Misean gealaich na h-Innseachan a thàinig air tìr gu soirbheachail air a ’ghealach.

- Aditya-L1: Misean grèine na h-Innseachan gu bhith a’ ruighinn na grèine san Fhaoilleach 2021.

- Gaganyaan: Bha misean itealaich fànais daonna na h-Innseachan ag amas air trì speuradairean a chuir air bhog gu orbit ìosal na Talmhainn.

- Stèisean Bharatiya Antariksha: an stèisean fànais dealbhaichte anns na h-Innseachan.

- Mangalyaan-2: An dàrna misean Mars Orbiter anns na h-Innseachan.

- Shukrayan-1: Misean na h-Innseachan gu Venus.

