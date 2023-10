Misean rocaid NASA air a stiùireadh le neach-saidheans bho thùs Innseanach gus sgrùdadh a dhèanamh air buaidhean eclipse grèine bliadhnail air an àile àrd air an Talamh

Tha an t-Oll Aroh Barjatya, Àrd-ollamh Fiosaigs Innleadaireachd agus Stiùiriche air an Space and Atmospheric Instrumentation Lab (SAIL) aig Oilthigh Embry-Riddle Aeronautical ann am Florida, gu bhith a’ stiùireadh misean rocaid ioma-institiud NASA air 14 Dàmhair gus sgrùdadh a dhèanamh air buaidhean eclipse grèine annular air àile àrd na Talmhainn, gu sònraichte an ionosphere. Bidh an eclipse, ris an canar cuideachd “fàinne teine,” ri fhaicinn ann am pàirtean de na Stàitean Aonaichte, Mexico, agus diofar dhùthchannan ann an ceann a deas agus meadhan Ameireagaidh.

Tha am misean, ris an canar Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP), a’ toirt a-steach cur air bhog trì rocaidean bho Goireas Deuchainn White Sands aig NASA ann am New Mexico. Thèid na rocaidean sin a chuir air bhog aig an aon àm ri tachartas an eclipse, ag amas air na h-atharrachaidhean san àile àrd a choimhead agus a sgrùdadh rè an eclipse. Is e aon de na prìomh amannan inntinneach nuair a tha lùghdachadh gu h-obann ann an solas.

Ann an solar eclipse, bidh àile àrd na Talmhainn a’ dol tro atharrachaidhean mòra. Faodaidh na h-atharrachaidhean sin buaidh a thoirt air conaltradh rèidio an dà chuid san adhar agus air an talamh. Bidh an ionosphere a’ faighinn eòlas air atharrachaidhean ann an teòthachd agus dùmhlachd rè eclipse, a dh’ fhaodadh dragh a chuir air conaltradh saideal, a ’toirt a-steach siostaman GPS. Is e amas misean APEP eòlas a chruinneachadh mu na h-uinneanan sin agus tuigse agus ro-innse mu bhuaidhean co-cheangailte ri eclipse air conaltradh saideal san àm ri teachd adhartachadh.

Tha am misean a’ toirt a-steach cur air bhog rocaidean ro-innleachdail aig diofar amannan an coimeas ris an eclipse. Thèid a’ chiad rocaid a chuir air bhog 35 mionaidean ro stùc an eclipse, cuiridh an dàrna fear air bhog gu dìreach aig an ìre as àirde tron ​​​​ìre bhliadhnail, agus cuiridh an treas fear air bhog 35 mionaidean às deidh an ìre as àirde. Tha an dòigh cur air bhog sreath seo ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air buaidh sgàil an eclipse air an ionosphere.

A bharrachd air an rocaid a chuir air bhog, bidh buidheann de dh’ oileanaich bho Embry-Riddle a’ cleachdadh bailiùnaichean àrd-àirde gus atharrachaidhean sìde a thomhas mar a bhios an eclipse a’ dol seachad. Thèid na bailiùnaichean sin a chuir air bhog aig amannan 20 mionaid, a’ toirt seachad dàta luachmhor an cois na beachdan rocaid.

Roghnaich an Dotair Barjatya rocaidean fuaimneach a chleachdadh airson a’ mhisean seo air sgàth an comas a bhith ag amas agus a’ tomhas raointean sònraichte de dh’ àite le fìor chinnt. Faodaidh na rocaidean sin atharrachaidhean a chlàradh aig diofar àirdean fhad ‘s a tha iad a’ siubhal a-steach don fhànais suborbital agus a’ tilleadh chun Talamh.

Chan e seo an aon fhoillseachadh airson misean APEP. Thèid na rocaidean a chaidh a chuir air bhog ann am New Mexico fhaighinn air ais agus a chuir air bhog a-rithist bho ghoireas itealaich Wallops NASA ann an Virginia air 8 Giblean, 2024, aig àm eclipse grèine iomlan a thèid tarsainn bho Texas gu Maine anns na Stàitean Aonaichte.

Ann an co-dhùnadh, tha misean APEP, air a stiùireadh leis an Dotair Aroh Barjatya, ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air buaidh eclipse grèine annular air àile àrd na Talmhainn. Le bhith a’ sgrùdadh nan atharrachaidhean anns an ionosphere rè an eclipse, tha luchd-saidheans an dòchas tuigse nas fheàrr fhaighinn air mar a bheir eclipses buaidh air conaltradh saideal. Cuiridh an t-eòlas seo ri ro-innleachdan ro-innse is lasachaidh nas fheàrr airson aimhreitean co-cheangailte ri eclipse san àm ri teachd.

