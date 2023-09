Na h-Innseachan: Oidhirpean Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach gus conaltradh a stèidheachadh le Vikram Lander Chandrayaan-3 agus rover Pragyan

Tha Buidheann Sgrùdaidh Fànais Innseanach (ISRO) air oidhirpean a dhèanamh gus conaltradh a stèidheachadh le Vikram Lander agus Pragyan rover mu mhisean Chandrayaan-3. Is e an t-amas na suidheachaidhean gnìomhachaidh aca a dhearbhadh, ach gu ruige seo, cha deach comharran sam bith fhaighinn bhuapa. Tha ISRO air innse gun lean iad orra len oidhirpean gus conaltradh a stèidheachadh.

Tha Ministear Aonadh na h-Innseachan, Jitendra Singh, cuideachd air dearbhadh nach d’ fhuaireadh comharran sam bith bhon lander agus rover. Tha Singh a’ cumail a-mach gum faodadh an ùine fhada de shìde fhuar air a’ ghealach, le teodhachd a’ ruighinn cho ìosal ri -150 ceum Celsius, air oidhche na gealaich a bhith na adhbhar a dh’ adhbhraicheas dìth chomharran. Ach a dh’ aindeoin sin, tha ISRO fhathast dìorrasach cumail orra leis na h-oidhirpean aca gus conaltradh a stèidheachadh.

Bha ISRO an dùil an lander agus an rover ath-ghnìomhachadh, a bha ann am “modh cadail” airson timcheall air 16 latha air an Talamh ro oidhche na gealaich. Bha dùil gum biodh an lander agus an rover air an cur an gnìomh aon uair ‘s gu robh an teòthachd air a’ ghealach ag èirigh os cionn 10 ceum Celsius, a ’toirt air adhart a’ “chuairt dùsgadh” deatamach le uallach airson conaltradh deatamach.

Shoirbhich le uachdaran Vikram faisg air pòla a deas na gealaich air 23 Lùnastal, a 'crìochnachadh prìomh amas misean Chandrayaan-3. Bha an dà chuid an lander agus an rover ag obair gu h-èifeachdach airson timcheall air 10 latha air an Talamh. Chaidh an rover a-steach don mhodh cadail air 2 Sultain, agus an uairsin an lander air 4 Sultain.

Dh'ainmich Stiùiriche an Ionad Tagraidhean Fànais, Nilesh Desai, gun deach ath-ghnìomhachadh an rover agus an lander a chuir dheth gu 23 Sultain. le luchd-saidheans ISRO.

A dh ’aindeoin na dùbhlain a tha romhpa tron ​​​​mhisean, tha ISRO fhathast dòchasach agus leanaidh e air adhart leis na h-oidhirpean aige gus conaltradh a stèidheachadh leis an Vikram Lander agus Pragyan rover. Tha comas mòr aig an dàta a chruinnich an rover gu ruige seo airson tuilleadh lorg saidheansail ann an sgrùdadh fànais.

