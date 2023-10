Faigh eòlas air greadhnachas nèamhaidh an Partal Lunar Eclipse

Air oidhche tarraingeach 28 Dàmhair, 2023, bidh iongantas celestial brosnachail a’ toirt gràs do speuran nan Innseachan. Bidh am pàirt Lunar Eclipse, tachartas inntinneach a tha a’ nochdadh bòidhchead dìomhair an cosmos, ri fhaicinn bho gach ceàrnaidh den dùthaich. Dèan ullachadh airson a bhith air do bheò-ghlacadh fhad ‘s a tha a’ ghealach a ’dol a-steach do sgàil na Talmhainn, a’ tilgeadh sgàilean dorchadais thairis air an uachdar radanta aice.

A’ tòiseachadh aig 01:05 AM agus a’ crìochnachadh aig 02:24 AM, tha an taisbeanadh ethereal seo a’ toirt cothrom gun samhail a bhith a’ faicinn aonadh solais is dubhar, dannsa a ghlacas am mac-meanmna. Mar a bhios a’ ghealach a’ dol tro sgàile na Talmhainn, chan fhaicear ach pàirt den làthaireachd eireachdail aice, a’ cruthachadh sealladh iongantach.

Ged a tha fìor chudromachd aig an tachartas celestial seo, tha e aig an aon àm ri Sharad Purnima, tachartas adhartach ann am mìosachan Hindu. Fo zodiac Aries agus mìos Ashwina, tha an cothlamadh tearc seo a’ toirt a-steach pàirt den Lunar Eclipse le brìgh spioradail a bharrachd. A dh’ aindeoin a shamhlaidheachd spioradail, tha e cudromach toirt fa-near gum faodadh droch bhuaidh a bhith aig daoine fa leth air an tug a’ Ghealach buaidh anns a’ chlàr breith aca aig an àm seo.

Chan eil an iongantas celestial seo cuingealaichte ri crìochan nan Innseachan. Bidh grunn dhùthchannan a’ faicinn a bòidhchead, nam measg Nepal, an Tuirc, Sri Lanka, agus barrachd. Mar a bhios cultaran a’ tighinn còmhla fon canopy cosmach, tha am pàirt Lunar Eclipse na chuimhneachan air eadar-cheangal an t-saoghail.

Gus dèanamh cinnteach gum bi eòlas co-chòrdail aig an tachartas seo, tha e ciallach a bhith an sàs ann am meòrachadh, ag àrach faireachdainn de thoileachas, agus a ’gabhail ris a’ bhòidhchead domhainn a tha a ’nochdadh ann an speur na h-oidhche. Ron eclipse, hydrate thu fhèin gu leòr, oir tha e àbhaisteach stad bho bhith ag òl uisge aig an àm seo. Faodaidh amar deas-ghnàthach agus aithris no leughadh theacsaichean naomh cuideachd cur ris an àrainneachd spioradail timcheall air an iongnadh nèamhaidh seo.

Dèan ullachadh airson a bhith air do bheò-ghlacadh fhad ‘s a bhios an symphony celestial a’ leudachadh ro do shùilean. Comharraich na mìosachain agad agus cruinnich do luchd-gràidh gus do bhogadh ann am fìor dheagh shealladh an Lunar Eclipse. Leig leis an tachartas iongantach seo a bhith nar cuimhne na bòidhchead mòr a tha taobh a-muigh ar beatha talmhaidh.

CÀBHA

Dè a th’ ann am pàirt Lunar Eclipse?

Bidh pàirt Lunar Eclipse a’ tachairt nuair nach eil ach pàirt den ghealach a’ dol tro sgàile na Talmhainn, a’ cruthachadh taisbeanadh inntinneach de sholas is dubhar.

Cuin a bhios am pàirt Lunar Eclipse a’ tachairt?

Bidh am pàirt Lunar Eclipse a’ gràsadh speuran nan Innseachan air 28 Dàmhair 2023. Tòisichidh e aig 01:05m agus thig e gu crìch aig 02:24m.

Dè na ceumannan a bu chòir a ghabhail rè an eclipse?

Gus droch bhuaidh sam bith a lughdachadh, thathas a’ moladh a dhol an sàs ann am meòrachadh, cumail suas ùpraid, uisgeachadh gu leòr ron eclipse, stad bho bhith ag òl uisge rè an eclipse, amar deas-ghnàthach a ghabhail, agus teacsaichean naomh aithris no leughadh.