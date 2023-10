Buaidh ris nach robh dùil bho sgrùdadh fànais air an t-sreath Ozone

Tha am blàr an aghaidh atharrachadh clìomaid a’ toirt a-steach diofar ro-innleachdan, a’ gabhail a-steach a bhith a’ stealladh aerosols a-steach don stratosphere gus a chomas àrdachadh air ghathan na grèine a nochdadh. Ach, tha na mì-chinnt mun dòigh seo a’ toirt air luchd-saidheans a bhith faiceallach. Gu h-ìoranta, tha an àrdachadh o chionn ghoirid ann an sgrùdadh fànais gun fhiosta a’ cur ri cùis coltach ris, ged a tha e ann an dòigh neo-riaghlaidh.

Tha adhartasan ann an teicneòlas agus ùidh phrìobhaideach a’ sìor fhàs air leantainn gu àrdachadh ann am miseanan fànais, agus mar thoradh air an sin chaidh àireamh mhòr de shaidealan a thoirt a-steach do orbit. Chan e a-mhàin gu bheil seo a’ meudachadh sprùilleach fànais ach tha e cuideachd a’ togail dhraghan mu bhith a’ toirt a-steach mheatailtean puinnseanta a-steach don stratosphere.

Lorg sgrùdadh o chionn ghoirid gu robh mòran mheatailtean, leithid lithium, alùmanum, copar, agus luaidhe, a’ fuireach anns an stratosphere. Tha luchd-rannsachaidh an amharas gu bheil na meatailtean sin a’ tighinn bho rocaidean agus soithichean-fànais. Tha co-dhèanamh nam meatailtean sin coltach ris an fheadhainn a lorgar ann an aloidhean bàta-fànais, a’ moladh gur e rocaidean a tha a’ cur gu mòr ris a’ ghluasad trioblaideach seo.

Anns an stratosphere tha còmhdach ozone, a tha gar dìon bho rèididheachd UV cronail. Bidh eadar-obrachaidhean ceimigeach taobh a-staigh an stratosphere a’ dèanamh cinnteach gu bheil an còmhdach ozone a’ gabhail a-steach ghathan UV, a’ cluich pàirt chudromach ann a bhith a’ riaghladh pàtrain sìde cruinneil. Faodaidh còmhdach ozone atharraichte buaidh a thoirt air pàtrain sìde air feadh an t-saoghail, a’ toirt a-steach giùlan sruthan jet.

Tha an sgrùdadh air nochdadh gu bheil faisg air 10% de na mìrean searbhag sulfuric cudromach a tha an urra ri cumail suas an còmhdach ozone a-nis air an truailleadh leis na meatailtean bàta-fànais sin. Tha seo na chunnart neo-aithnichte don t-sreath, a dh ’fhaodadh a dhol suas gu suas ri 50% mar a bhios sgrùdadh fànais a’ fàs nas mòr-chòrdte.

Tha e deatamach ceumannan a sgrùdadh agus a chuir an gnìomh gus an còmhdach ozone a dhìon bho bhuaidh sgrùdadh fànais. Tha gleidheadh ​​​​an còmhdach ozone riatanach airson sàbhailteachd dhaoine agus a h-uile cruth beatha air a ’phlanaid againn.

