Le bhith a’ leaghadh duilleag deighe Antartaig an Iar a’ Luathachadh: Dùbhlan do Choimhearsnachdan Oirthir

Tha blàthachadh a’ Chuain a Deas ag adhbhrachadh gum bi duilleag-deighe an Iar Antartaig a’ leaghadh aig ìre eagallach, a’ leantainn gu àrdachadh luathaichte ann an ìre na mara a bheir buaidh mhòr air coimhearsnachdan cladaich air feadh an t-saoghail. Is e seo prìomh lorg rannsachadh ùr a rinn sgioba de luchd-saidheans bho Sgrùdadh Antartaig Bhreatainn agus Oilthigh Northumbria.

Tha duilleag deighe Antartaig an Iar air a dhèanamh suas de eigh-shruthan eadar-cheangailte a chaidh a chruthachadh le sneachda fad na bliadhna. Tha pàirt deatamach aig oirean fleòdraidh an duilleag deighe seo, ris an canar sgeilpichean deighe cladaich, ann a bhith a’ bunailteachadh nan eigh-shruthan. Ach, tha an cuan a 'leaghadh nan sgeilpichean deighe sin bho shìos, ag adhbhrachadh gu bheil iad a' caolachadh agus a 'meudachadh na h-astar aig a bheil fìor-uisge air a leigeil a-steach don chuan.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air an roinn so-leònte den duilleag deighe, gu sònraichte Muir Amundsen, agus chleachd e modal cuan roinneil gus atharrachaidhean ann an leaghadh sgeilp-deighe a dhealbhadh gu ruige 2100. bho shuidheachadh as fheàrr a tha co-chosmhail ri Aonta Paris gu suidheachadh neo-riaghlaidh sa chùis as miosa.

Ge bith dè an t-slighe sgaoilidhean, sheall na toraidhean àrdachadh luath ann am blàthachadh cuain agus leaghadh sgeilp-deighe tron ​​​​21mh linn. Eadhon anns an t-suidheachadh as fheàrr, a tha ag amas air blàthachadh a chuingealachadh gu 1.5 ° C, bha àrdachadh trì uiread anns an ìre leaghaidh eachdraidheil. Gu h-iongantach, cha robh mòran eadar-dhealachaidh ann an ìrean leaghaidh eadar suidheachaidhean gu 2045, a’ ciallachadh gu bheil blàthachadh is leaghadh mòr cha mhòr do-sheachanta anns na deicheadan ri teachd.

Tha neartachadh sruthan a’ chuain, a bhios a’ giùlan uisge blàth bhon chuan dhomhainn gu na sgeilpichean deighe nas eu-domhainn, a’ stiùireadh blàthachadh is leaghadh luathaichte ann am Muir Amundsen. Ged nach urrainnear a’ bhuaidh mhionaideach air àrdachadh ìre na mara a dhearbhadh gun a bhith a’ toirt cunntas air nithean eile, leithid sruthadh eigh-shruthan agus cruinneachadh sneachda, tha e soilleir gun cuir barrachd leaghadh sgeilp-deighe ri astar àrdachadh ìrean na mara.

Tha duilleag deighe Antartaig an Iar mar-thà a’ dèanamh suas cuid mhath de dh’ àrdachadh ìre na mara air feadh na cruinne, a’ call timcheall air 80 billean tunna de deigh gach bliadhna. Ged a tha dearbh ìre agus ìre an leaghaidh fhathast mì-chinnteach, tha fios gu bheil comas aig an duilleag deighe suas ri 5 meatairean de dh'àrdachadh ann an ìre na mara adhbhrachadh.

CÀBHA

C: Ciamar a tha blàthachadh a’ Chuain a Deas a’ toirt buaidh air duilleag-deighe Antartaig an Iar?

F: Bidh an Cuan a Deas a’ leaghadh na sgeilpichean deighe air duilleag-deighe Antartaig an Iar bho shìos, ag adhbhrachadh gu bheil iad tana. Bidh seo, an uair sin, a’ meudachadh sgaoileadh fìor-uisge dhan chuan agus a’ leantainn gu àrdachadh ann an ìrean na mara.

C: An urrainn lùghdachadh sgaoilidhean gualain maill a chur air leaghadh sgeilp-deighe?

F: Tha an rannsachadh a’ moladh, eadhon anns an t-suidheachadh as fheàrr, far a bheil blàthachadh air a chuingealachadh gu 1.5 ° C, gum bi àrdachadh mòr fhathast ann an leaghadh sgeilp-deighe. Ach, faodaidh lùghdachadh sgaoilidhean gualain cuideachadh le bhith a’ lughdachadh cuid de na buaidhean as miosa a thig bho atharrachadh clìomaid san fhad-ùine.

C: Dè an ìre a dh’ èiricheas ìrean na mara ri linn a bhith a’ leaghadh sgeilpichean deighe?

F: Cha tug an sgrùdadh tuairmse ceart air àrdachadh ìre na mara. Ach, dh’aidich e gun cuireadh barrachd leaghadh sgeilp-deighe ri luathachadh àrdachadh ìre na mara, a tha na chunnart mòr do choimhearsnachdan cladaich.

C: Dè ghabhas dèanamh gus dèiligeadh ris na dùbhlain a tha an cois àrdachadh ann an ìre na mara?

F: Gus gabhail ri ìrean na mara ag èirigh agus dìon choimhearsnachdan so-leònte oirthireach bidh feum air measgachadh de ro-innleachdan, a’ gabhail a-steach dealbhadh airson àrdachadh ìre na mara san àm ri teachd, cur an gnìomh ceumannan dìon far a bheil sin comasach, agus beachdachadh air roghainnean gluasad far a bheil sin riatanach. Tha a bhith a’ togail fulangas agus a’ gabhail gnìomh for-ghnìomhach deatamach ann a bhith a’ dèiligeadh ris a’ chùis iom-fhillte seo.