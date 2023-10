Rannsachadh ùr a’ sealltainn gun toir leaghadh luath de chlàr-deighe Antartaig an Iar air àrdachadh ann an ìre na mara

A’ Tuigsinn Buaidh Leagadh a’ Chuain air Coimhearsnachdan Oirthir

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid a rinn luchd-rannsachaidh aig Sgrùdadh Antartaig Bhreatainn a’ nochdadh toraidhean eagallach mu na tha an dàn do dhuilleag-deighe an Iar Antartaig. A dh'aindeoin ar n-oidhirpean gus sgaoilidhean gualain a lùghdachadh, bidh an ìre aig a bheil an Cuan a Deas a' leaghadh an duilleag deighe a' leaghadh gu mòr tron ​​21mh linn, agus mar thoradh air sin bidh àrdachadh mòr ann an ìrean na mara. Tha droch bhuaidh aig seo air coimhearsnachdan cladaich air feadh an t-saoghail.

Tha duilleag-deighe Antartaig an Iar na raon mòr de deigh stèidhichte air fearann ​​​​anns a bheil eigh-shruthan eadar-cheangailte. Ag obair mar fheachd seasmhach, bidh sgeilpichean deighe cladaich a’ cuideachadh le bhith a’ cumail ionracas nan eigh-shruthan sin. Ach, tha na cuantan blàthachaidh ag adhbhrachadh gu bheil na sgeilpichean deighe sin a’ leaghadh bho shìos. Mar a bhios na sgeilpichean deighe a’ caolachadh agus a’ leaghadh, bidh e ag adhbhrachadh sruthadh fìor-uisge bho na h-eigh-shruthan a-steach don chuan, a’ leantainn gu àrdachadh ann an ìrean na mara.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air sgìre so-leònte Muir Amundsen, far a bheil neo-sheasmhachd an leac-deighe air a bhith follaiseach airson deicheadan. Tha co-dhùnaidhean roimhe air moladh gur e atharrachadh clìomaid an urra ri blàthachadh a’ chuain san raon seo. Gus faighinn a-mach dè an ìre de leaghadh sgeilp-deighe san roinn thairis air an ath 80 bliadhna, chleachd an luchd-rannsachaidh modal cuan roinneil agus rinn iad atharrais air diofar shuidheachaidhean.

Tha na toraidhean draghail, co-dhiù. Ge bith dè an t-slighe lughdachadh sgaoilidhean, bha a h-uile samhladh a’ ro-mheasadh àrdachadh luath ann am blàthachadh a’ chuain agus leaghadh sgeilp-deighe tron ​​linn. Tha eadhon an suidheachadh as dòchasaiche, a tha a’ gabhail ris gu bheil blàthachadh na cruinne air a chuingealachadh gu 1.5 ° C mar a chaidh a mhìneachadh ann an Aonta Paris, a’ dùileachadh àrdachadh trì uiread anns an ìre eachdraidheil de leaghadh is blàthachadh.

Gu draghail, chan eil ach glè bheag de dh’ eadar-dhealachadh ann am builean eadar na suidheachaidhean gu 2045. Tha seo a’ ciallachadh nach bi buaidh bheag aig na gnìomhan a chaidh a dhèanamh gus cleachdadh connaidh fosail a lughdachadh anns na deicheadan ri thighinn air blàthachadh cuain agus leaghadh sgeilp-deighe san ùine fhada. Ged a tha an suidheachadh as miosa a’ ro-innse leaghadh nas fhollaisiche, tha eòlaichean ga fhaicinn mar riochdachadh neo-phractaigeach de losgadh connaidh fosail san àm ri teachd.

Tha co-dhùnaidhean an rannsachaidh a’ dearbhadh gu bheil blàthachadh cuain luath ann am Muir Amundsen do-sheachanta gu co-dhiù 2100, ge bith dè na h-oidhirpean eadar-nàiseanta a th’ ann gus cleachdadh connadh fosail a lasachadh. Faodar an leaghadh luathaichte seo a thoirt air sgàth sruthan cuain neartaichte a’ giùlan uisge nas blàithe bho shreathan domhainn a’ chuain gu na sgeilpichean deighe nas aotruime air an oirthir. Chaidh dòighean coltach ris a choimhead ann an tomhasan saideal de bhith a’ tanachadh sgeilpichean deighe.

Mar a bhios na sgeilpichean deighe a’ leaghadh fhathast, tha an àrdachadh ann an ìrean na mara na adhbhar dragh mòr. Ach, tha e dùbhlanach an dearbh àrdachadh a dhearbhadh gun a bhith a’ beachdachadh air sruthadh eigh-shruthan Antartaig agus ìre an t-sneachda a’ cruinneachadh air an duilleag deighe, nithean nach robh nam pàirt den sgrùdadh seo. Ach a dh’ aindeoin sin, tha an luchd-rannsachaidh a’ cumail a-mach gun dèan àrdachadh ann an leaghadh sgeilp-deighe san sgìre gun teagamh àrdachadh ann an ìrean na mara.

Tha duilleag-deighe Antartaig an Iar mu thràth a’ cur gu mòr ri àrdachadh ìre na mara air feadh na cruinne, a’ call timcheall air 80 billean tunna de deigh gach bliadhna. Ged a thathar a’ meas gu bheil an àrdachadh iomlan ann an ìre na mara bhon duilleag deighe seo cho àrd ri 5 meatairean, tha an dearbh ìre agus an ìre leaghaidh fhathast mì-chinnteach. Tha luchd-saidheans air feadh an t-saoghail gu gnìomhach ag obair gus na taobhan sin a thuigsinn agus ro-innse.

A dh’ aindeoin nan co-dhùnaidhean eagallach sin, tha e riatanach aideachadh gu bheil cuid de bhuilean do-sheachanta mar thoradh air atharrachadh clìomaid. Tha Kate Marvel, neach-saidheans àile, a’ daingneachadh gu bheil misneachd, seach dòchas, riatanach nuair a thathar a’ dèiligeadh ri atharrachadh clìomaid. Tha am misneachd seo a’ toirt a-steach planadh fad-ùine agus ro-innleachdan atharrachaidh. Ged a dh’ fhaodadh gum bi coltas gruamach air san àm ri teachd, tha samhlaidhean a’ nochdadh gum faodar a bhith an dùil ri tuilleadh atharrachaidhean agus àrdachadh ìre na mara a dh’ fhaodadh a bhith nas fhaide na 2100. Tha seo a’ toirt dòchas airson bailtean-mòra cladaich a ghlèidheadh ​​ma thèid ceumannan iomchaidh a ghabhail.

CÀBHA

Q: Dè a th’ ann an duilleag deighe Antartaig an Iar?

F: 'S e duilleag-deighe Antartaig an Iar an cruinneachadh as motha de dheigh air tìr san t-saoghal, a' gabhail a-steach eigh-shruthan eadar-cheangailte.

C: Dè a tha ag adhbhrachadh leaghadh sgeilp-deighe?

A: Tha leaghadh sgeilp-deighe a’ tachairt gu h-àraidh mar thoradh air blàthachadh a’ chuain, a bhios a’ bleith na sgeilpichean deighe bho shìos.

C: Ciamar a bheir leaghadh sgeilp-deighe buaidh air ìrean na mara?

F: Mar a bhios sgeilpichean deighe a’ leaghadh, bidh an fhìor-uisge a bhios iad a’ sgaoileadh a’ meudachadh na tha de dh’uisge anns a’ chuan, a’ leantainn gu àrdachadh ann an ìrean na mara.

C: Dè cho cudromach sa tha sgìre Muir Amundsen?

A: Thathas den bheachd gur e Muir Amundsen an roinn as so-leònte de dhuilleag-deighe Antartaig an Iar, le tanachadh mòr air sgeilp-deighe agus luathachadh eigh-shruthan.

C: An gabh an àrdachadh ann an ìrean na mara a thionndadh air ais?

F: Tha an sgrùdadh a’ moladh ged a tha e do-sheachanta àrdachadh ìre na mara sa bhad, gum faodadh oidhirpean fad-ùine gus sgaoilidhean a lughdachadh agus ceumannan atharrachaidh a chuir an gnìomh cuideachadh le bhith a’ lughdachadh agus a’ slaodadh àrdachadh ìre na mara san àm ri teachd.