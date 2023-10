Faodaidh àrdachadh bhiotamain C a bhith a’ lughdachadh puinnseanta copair ann an Kiwifruit

Tha luchd-rannsachaidh bho Gàrradh Luibh-eòlais Wuhan de Acadamaidh Saidheansan Shìona air faighinn a-mach gum faod ìrean nas àirde de dh’ searbhag ascorbic, ris an canar cuideachd vitimín C, fulangas copair àrdachadh agus puinnseanta copair ann an kiwifruit a lughdachadh. Tha an lorg seo cudromach leis gu bheil todhar stèidhichte air copar agus puinnseanan air an cleachdadh gu cumanta gus cuir an-aghaidh an droch ghalair a dh’ adhbhraich Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) ann an àiteachadh kiwifruit. Ach, tha an cruinneachadh àrd de copar ann an kiwifruit na chunnart do shàbhailteachd bìdh agus slàinte dhaoine.

Rinn an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an Journal of Hazardous Materials, measadh air susbaint copair 108 sampall kiwifruit bho 27 àiteachas eadar-dhealaichte air feadh an t-saoghail. Lorg an luchd-rannsachaidh gu robh susbaint copair gu math nas àirde aig kiwifruit le feòil dearg no buidhe na an fheadhainn le feòil uaine. A bharrachd air an sin, bha an ìre copair nas ìsle ann am feòil mheasan agus coraichean an taca ri craiceann measan agus sìol.

Dh'adhbhraich ìrean àrda copair milleadh follaiseach air lusan kiwifruit. Ach, nuair a chaidh na lusan kiwifruit a bhiadhadh le searbhag ascorbic a bharrachd, chaidh am milleadh a lasachadh. A bharrachd air an sin, lorg an luchd-rannsachaidh gun do mheudaich làimhseachadh copair an t-susbaint searbhag ascorbic ann an duilleagan kiwifruit agus prìomh ghinean a bha an sàs ann am biosynthesis searbhag ascorbic.

Gus na co-dhùnaidhean sin a dhearbhadh, chuir an luchd-rannsachaidh cus cuideam air gine GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) ann an kiwifruit transgenic, a’ leantainn gu àrdachadh mòr ann an susbaint searbhag ascorbic an taca ris an t-seòrsa fiadhaich. Bha na loidhnichean kiwifruit transgenic le susbaint searbhag ascorbic nas àirde a’ nochdadh nas lugha de phuinnseanachadh copair, foto-co-chur nas fheàrr, a’ spùtadh cus gnèithean ocsaidean reactive, agus atharraich an abairt de ghinean co-cheangailte ri cuideam.

Tha an rannsachadh seo a’ sealltainn gu bheil pàirt deatamach aig searbhag ascorbic ann a bhith a’ lughdachadh puinnseanta copair ann an kiwifruit. Le bhith a’ tuigsinn nan dòighean a tha na lùib, dh’ fhaodadh gum bi e comasach ro-innleachdan a leasachadh gus fulangas copair àrdachadh agus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd bìdh nas fheàrr ann an àiteachadh kiwifruit.

Xiaoying Liu et al, Meudachadh synthesis searbhag ascorbic le bhith a ’toirt cus cuideam air AcGGGP3 a’ lughdachadh puinnseanta copair ann an kiwifruit, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393