Bidh Iapan agus na SA a’ toirt sampallan asteroid air ais chun Talamh

Tha Iapan agus na Stàitean Aonaichte air pìosan asteroids fhaighinn air ais agus air an toirt air ais chun Talamh mar phàirt de na prògraman fànais aca fhèin. Ged a tha meud agus càileachd nan sampallan eadar-dhealaichte, chan eil na miseanan sin ann am farpais ach an àite sin a’ cur ri chèile gus tuigse fhaighinn air tùs beatha.

Leig probe Osiris-Rex bho NASA a-mach capsal a thàinig air tìr ann an Utah air an t-Sultain 24. Gus dèanamh cinnteach à gleidheadh ​​​​na sampallan, chaidh an capsal a chuir ann an soitheach làn de nitrigin, a’ cur casg air conaltradh sam bith ri àile na Talmhainn. Bhon uair sin chaidh na sampallan a ghiùlan gu Ionad Fànais Johnson ann an Texas, far an tèid an sgrùdadh.

Aig an aon àm, chuir misean Iapan Hayabusa2, a chaidh a chuir air bhog le Buidheann Sgrùdaidh Aerospace Iapan (JAXA), capsal anns an robh sampallan asteroid a-steach gu cùl Astràilia air 6 Dùbhlachd. Chaidh an capsal seo a sheulachadh gu faiceallach cuideachd gus ionracas nan sampallan a chumail suas. Tha misean Hayabusa2 air aire eadar-nàiseanta a tharraing airson a chruinneachadh drùidhteach agus a bhith a’ faighinn air ais sampallan bho dhà asteroids eadar-dhealaichte.

Tha an dà mhisean ag amas air seallaidhean luachmhor a thoirt seachad air tùs agus mean-fhàs ar siostam grèine. Le bhith a’ sgrùdadh co-dhèanamh agus feartan nan sampallan asteroid sin, tha luchd-saidheans an dòchas ar tuigse a dhoimhneachadh air mar a thòisich beatha air an Talamh agus a dh’ fhaodadh a bhith a’ faighinn a-mach mu na tha ann am beatha ann an àiteachan eile sa chruinne-cè.

Tha mion-sgrùdadh nan sampallan sin na phròiseas mionaideach a dh’ fheumas dòighean saidheansail adhartach. Nì luchd-saidheans diofar dheuchainnean, leithid tomhas co-dhèanamh isotopic, mèinn-eòlas, agus ceimigeachd organach nan sampallan. Bheir na mion-sgrùdaidhean sin seachad dàta riatanach gus cuideachadh le bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan cruthachadh asteroid agus a’ phàirt a bh’ aca ann an leasachadh ar siostam grèine.

Tha an co-obrachadh eadar na Stàitean Aonaichte agus Iapan ann a bhith a’ tional sampallan asteroid a’ nochdadh cho cudromach sa tha co-obrachadh eadar-nàiseanta ann a bhith ag adhartachadh eòlas saidheansail. Le bhith a’ cothlamadh ghoireasan, eòlas, agus teicneòlas, tha comas aig na miseanan sin cur gu mòr ri ar tuigse air a’ chosmos.

