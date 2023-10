A’ cur bholgain earraich: Nas fheàrr anmoch na bha e a-riamh

Mura h-eil thu air na bleibean flùraidh earraich agad a chur fhathast, na gabh dragh. Nas fheàrr fadalach na bha e a-riamh, ceart? Ged a bhiodh e air a bhith na b’ fheàrr an cur o chionn mìos, tha ùine ann fhathast am faighinn san talamh agus blàthan brèagha a mhealtainn an ath earrach.

Tha tulipan agus bleibean flùranach eile air a bhith gan reic airson greis a-nis. Is dòcha gu bheil thu air bogsaichean dhiubh fhaicinn air an càrnadh air sgeilpichean ann am bùthan gàrraidh agus stòran bathar-cruaidh. Ach mura h-eil thu air do chuid fhèin a cheannach no a chur fhathast, seo an t-àm airson sin a dhèanamh.

Às deidh dhaibh a bhith air am buain san Òlaind as t-earrach an-uiridh, chaidh na bleibean sin a stòradh fo smachd gu faiceallach ann an teòthachd agus taiseachd. Tha e cudromach cuimhneachadh nach e sgeilpichean ann an stòr blàth an àite as fheàrr airson an cumail. Ach, cha bhith iad a’ fuireach ann cho fada oir bidh na stòran a’ dèanamh àite a dh’ aithghearr airson bathar Oidhche Shamhna is Nollaige.

Mar sin, dè a bu chòir dhut a dhèanamh ma tha bleibean gun phlanadh agad fhathast? Cuir iad cho luath 's as urrainn, gun tuilleadh dàil. Feumaidh bleibean flùraidh an earraich a dhol tro àm còmhraidh fuar gus leasachadh ceart. Le bhith gan cur a-nis, tha thu a 'toirt cothrom dhaibh am freumhan a stèidheachadh agus ullachadh airson cearcall fàis an earraich.

Dèan cinnteach gun tagh thu àite air a dheagh dhrèanadh sa ghàrradh agad. Is fheàrr leis a’ mhòr-chuid de bholgain àite grianach, ach faodaidh cuid de sheòrsan pàirt de dhreach fhulang. Cladhaich tuill chun doimhneachd cheart, a tha mar as trice trì tursan nas àirde na am bulb, agus cuir àite orra a rèir an stiùireadh pacaid.

Uisge na bleibean planntaichte gu mionaideach agus cuir còmhdach de mulch ris gus an dìon bho atharrachaidhean teòthachd fìor. An uairsin, dìreach feitheamh gu foighidneach gus an tig an earrach, agus gheibh na h-oidhirpean agad duais le flùraichean beòthail agus gàrradh brèagha.

