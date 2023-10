Misean Psyche NASA air a chuir dheth, gu bhith air a chuir air bhog air 12 Dàmhair

Chaidh dàil seachdain a chuir air Misean Psyche ris an robh dùil aig NASA, a tha ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air an asteroid meatailteach leis an t-ainm “Psyche,”. An toiseach an dùil a chuir air bhog air 5 Dàmhair, 2023, bho Ionad Fànais Ceanadach (KSC) ann am Florida, bidh am misean a-nis a’ gabhail àite air 12 Dàmhair 2023. Tha an dàil ann gus tuilleadh sgrùdaidhean agus dearbhadh a dhèanamh air an t-soitheach-fànais agus na h-ionnstramaidean aice.

Bheir an ceann-latha cur air bhog ùr, a tha air a shuidheachadh airson 10: 16m EDT, ùine gu leòr do sgioba NASA gus dearbhadh riatanach a dhèanamh air na crìochan a thathar a’ cleachdadh gus smachd a chumail air smeòrach gas fuar nitrigin bàta-fànais Psyche. Tha na dearbhaidhean sin deatamach airson soirbheachas a’ mhisean, leis gu bheil iad a’ toirt taic do shaidheans, cumhachd, teirmeach, stiùireadh bàta-fànais, riaghladh momentum, agus riatanasan misean eile.

Tha ùidh mhòr saidheansail aig an asteroid Psyche, a tha an-dràsta a’ cuairteachadh na grèine eadar Mars agus Jupiter. Tha NASA den bheachd gu robh pàirt deatamach aig a chridhe iarann ​​​​nicil ann an cruthachadh ar siostam grèine. Tha Misean Psyche ag amas air sgrùdadh a dhèanamh air sgrìobhadh, cumadh-tìre agus grabhataidh an asteroid. Gus seo a choileanadh, cleachdaidh am misean grunn ionnstramaidean saidheansail, a’ gabhail a-steach ìomhaighiche ioma-shealladh, magnetometer, agus gamma-ray agus meatair neutron.

A bharrachd air an sin, nì an Psyche Mission deuchainn air teicneòlas conaltraidh laser ùr-ghnàthach ris an canar Deep Space Optical Communication (DSOC). Air a leasachadh leis an Jet Propulsion Laboratory, tha DSOC a’ comasachadh conaltradh domhainn-àite nas èifeachdaiche le bhith a’ còdachadh dàta ann am photons aig tonnan fo-dhearg. Tha comas aig an teicneòlas seo lùghdachadh mòr a thoirt air an ùine a bheir e gus dàta a ghluasad eadar an Talamh agus àite domhainn.

Tha an ceann-latha cur air bhog dàil a’ leigeil le NASA dèanamh cinnteach gu bheilear a’ coinneachadh ris na riatanasan uile airson misean soirbheachail. Bidh an uinneag tòiseachaidh fosgailte eadar 12 Dàmhair agus 25 Dàmhair, a’ toirt cothrom gu leòr airson a chuir air bhog gu soirbheachail.

Mìneachaidhean:

1. Falcon Heavy: Rocaid cumhachdach, ath-chleachdadh air a leasachadh le SpaceX airson miseanan togail trom.

2. Smeòrach gas fuar: Einnseanan rocaid beaga a bhios a’ cleachdadh gas teann, leithid nitrigin, gus bàta-fànais a ghluasad.

3. Multispectral imager: Camara comasach air ìomhaighean a ghlacadh ann an iomadh tonn solais gus diofar sheòrsaichean de dhàta saidheansail a thoirt seachad.

Stòran: NASA, Jet Propulsion Laboratory