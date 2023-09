Briseadh ann an tar-chur organ: dubhan daonna air fhàs am broinn muc

Tha luchd-saidheans air adhartas mòr a choileanadh ann a bhith a’ fuasgladh a’ ghainnead mhòr de bhuill-bodhaig a tha rim faighinn airson ath-chur. Airson a’ chiad uair, tha luchd-rannsachaidh air dubhaig daonna fhàs am broinn muc gu soirbheachail. Bha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris saidheansail Cell Stem Cell, a’ toirt a-steach leasachadh embryons chimeric daonna-muc, anns an robh ceallan daonna agus muc.

Às deidh na h-inntinnean sin a chuir a-steach do mhàthraichean muc ionaid, leasaich na dubhagan agus bha structar àbhaisteach aca às deidh 28 latha. Thuirt am prìomh neach-rannsachaidh, Liangxue Lai, gu robh smachd aig ceallan daonna agus bha iad a’ dèanamh suas 60 gu 70% de na ceallan iomlan anns an dubhaig dhaonna. Tha an leasachadh seo cudromach leis nach do shoirbhich le oidhirpean roimhe gus organan daonna fhàs ann am mucan.

Tha mucan nan deagh thagraiche airson a bhith a’ fàs buill-bodhaig daonna air sgàth ’s gu bheil iad coltach ri eòlas-eòlas, meud organ, agus leasachadh embryo. Is e dubhaig an duine aon de na buill-bodhaig as tar-chuir air feadh an t-saoghail agus bidh e cuideachd a’ nochdadh tràth aig àm embryogenesis. An-dràsta, tha 88,500 neach a’ feitheamh ri tar-chur anns na SA a-mhàin.

Dh’ atharraich an luchd-saidheans a bha an sàs san sgrùdadh a’ mhuc gu ginteil gus àite a chruthachadh dha na ceallan daonna fàs, a’ leigeil leotha a bhith beò ann an àrainneachd nach b’ e nàdarra a bh’ aca. Thug an t-atharrachadh seo còig bliadhna gus a choileanadh. Mhìnich Miguel Esteban, aon de na h-àrd-ùghdaran sgrùdaidh, gu bheil an t-adhartas seo a’ tabhann roghainn tarraingeach eile gus faighinn thairis air gainnead buill-bodhaig daonna airson ath-chur.

A dh'aindeoin nan co-dhùnaidhean gealltanach sin, tha cuingealachaidhean air an sgrùdadh seo. Bha an co-mheas de dh’ embryos muc a bha a’ crìonadh àrd, agus tha feum air tuilleadh rannsachaidh gus na h-adhbharan air cùl seo a thuigsinn. Feumar aire a thoirt cuideachd do dhraghan beusanta a thaobh na tha sreathan eile a’ cur ris, leithid an eanchainn agus ceallan germ. A bharrachd air an sin, dh’ fhaodadh làthaireachd cheallan falaisgeach bho thùs muc anns na buill-bodhaig leantainn gu diùltadh.

Ach a dh’ aindeoin sin, tha an t-adhartas seo a’ fuasgladh na slighe airson dubhagan daonna gnìomh a ghineadh am broinn mucan ùr-bhreith. Chan e a-mhàin gu bheil e a’ toirt dòchas airson dèiligeadh ris a’ ghainnead organ ach tha e cuideachd a’ fosgladh chothroman ùra airson leigheas ath-nuadhachail agus a’ sgrùdadh leasachadh dubhaig daonna.

Stòran: The Guardian, CNN