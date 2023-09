Mar a chaidh an Tìgear Tasmanian a-mach à bith: call mòr

Bha an tìgear Tasmanian, ris an canar cuideachd an Thylacine, na chreutair air leth inntinneach a bha uair a’ fuireach ann an Astràilia agus eilean Tasmania. Coltach ri madadh-allaidh le stiallan coltach ri tìgear air a dhruim, gu mì-fhortanach chaidh am marsupial seo a dhol à bith.

Nuair a thàinig daoine a dh’Astràilia o chionn timcheall air 50,000 bliadhna thàinig lùghdachadh mòr air àireamh-sluaigh mòran de bheathaichean dùthchasach Astràilia, a’ gabhail a-steach tìgear Tasmanian. Ach, b’ e teachd luchd-tuineachaidh Eòrpach san 18mh linn a sheulaich mar a thachair don ghnè suaicheanta seo.

Bha luchd-tuineachaidh Eòrpach, le toirt a-steach sprèidh, nan cunnart do shluagh tìgear Tasmanian, a’ leantainn gu sealg farsaing agus oidhirpean gus an cur às. Bha tuilleadh sgrios air na h-àireamhan a bha air fhàgail, gu ìre mhòr stèidhichte air eilean Tasmania, leis gu robh airgead-dìolaidh gan cur orra air sgàth 's gun robh iad a' faicinn cunnart do bheathaichean. Aig a’ cheann thall thàinig na ceumannan sin gu crìonadh agus mu dheireadh chaidh iad à bith.

Gu mì-fhortanach, bhàsaich an tìgear Tasmanian mu dheireadh a bha aithnichte ann an sù Tasmanian ann an 1936, a’ comharrachadh deireadh oifigeil a’ ghnè iongantach seo. A dh’aindeoin oidhirpean gus an Thylacine a ghleidheadh ​​agus a dhìon, cha b’ urrainn dha aig a’ cheann thall seasamh ris a’ chuideam a bha air a chuir air le gnìomhachd dhaoine.

Tha mar a chaidh an tìgear Tasmanian a dhol à bith na chuimhneachan tiamhaidh air a’ bhuaidh sgriosail a dh’ fhaodadh a bhith aig daoine air cothromachadh fìnealta eag-shiostaman. Tha e cuideachd a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha ceumannan glèidhteachais agus an fheum air gnèithean so-leònte a dhìon bho chron nach gabh atharrachadh.

Ged nach urrainn dhuinn an àm a dh’ fhalbh a thoirt air falbh, faodaidh tuigse agus ionnsachadh bho chall an tìgear Tasmanian cuideachadh le bhith ag innse ar gnìomhan san àm ri teachd a dh’ ionnsaigh gnèithean eile a tha ann an cunnart a ghleidheadh ​​agus a dhìon. Cuimhnicheamaid air a’ chall dòrainneach seo mar bhrosnachadh airson strì airson co-sheasmhachd nas seasmhaiche agus nas co-chòrdail ri nàdar.

Mìneachaidhean:

Tìgear Tasmanian (Thylacine): Marsupial feòil-itheach à bith a tha dùthchasach dha Astràilia agus Tasmania.

stòran:

- Fiosrachadh stèidhichte air clàran eachdraidheil agus sgrùdaidhean saidheansail.