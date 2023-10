Sealladh Ùr air an Solar Eclipse: Seallaidhean bho Amharcan Rèidio

Fhad ‘s a chòrd an eclipse pàirt grèine ris a’ mhòr-chuid de Chalifornia air 14 Dàmhair, ghabh luchd-rannsachaidh aig Amharclann Rèidio Owens Valley (OVRO) dòigh-obrach eadar-dhealaichte. A’ cleachdadh an Long Wavelength Array leasaichte (OVRO-LWA), ghlac iad ìomhaigh “radio eclipse” gun samhail a tha a’ tilgeil solas air corona na grèine agus na h-uinneanan co-cheangailte ris.

Gu traidiseanta, thathas a’ cumail sùil air eclipses grèine tro sholas faicsinneach, ach thomhais OVRO-LWA tonnan rèidio eadar 20 agus 88 megahertz (MHz) gus ìomhaigh den eclipse a chruthachadh ann an speactram electromagnetic eadar-dhealaichte. Tha an ìomhaigh mar thoradh air, a chithear anns a 'bhidio gu h-ìosal, a' sealltainn suidheachadh na gealaich mar a tha e air a riochdachadh le loidhnichean dotagach agus ball follaiseach na grèine le loidhnichean cruaidh. Gu sònraichte, tha am bhidio cuideachd a’ glacadh saobhadh air adhbhrachadh le ionosphere na grèine, a’ cruthachadh buaidh ripple coltach ri bhith a’ coimhead air a’ ghrian tro uachdar uisge a tha a’ reubadh.

Tha na tonnan rèidio a tha a’ sìneadh seachad air oir na grèine san ìomhaigh air an leigeil a-mach às a corona, a’ toirt a-mach buaidh “fàinne teine” iongantach eadhon taobh a-muigh slighe an làn eclipse annular. Tha an sealladh sònraichte seo a’ toirt cothrom do luchd-saidheans corona leudaichte na grèine a sgrùdadh le rùn nach fhacas a-riamh aig tonnan rèidio.

Chuir Bin Chen, speuradair grèine agus àrd-ollamh co-cheangailte aig Institiud Teicneòlais New Jersey (NJIT), a tha na cho-stiùiriche air rannsachadh OVRO-LWA air a’ ghrèin, cuideam air cho cudromach sa tha an amharc seo. Le bhith a’ cleachdadh ball na gealaich mar “iomall sgeine” ghluasadach, faodar fuasgladh ceàrnach èifeachdach corona na grèine àrdachadh gu mòr.

Tha ùrachadh OVRO-LWA, le taic bhon National Science Foundation, air leigeil leis an teileasgop sgrùdadh a dhèanamh air na speuran nas luaithe na teileasgop rèidio sam bith eile a tha ag obair aig triceadan fo 100 MHz. Tha an ionnstramaid chumhachdach seo a’ ceadachadh sgrùdadh leantainneach air na speuran, a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air diofar iongantasan reul-eòlais, a’ gabhail a-steach cuir a-mach coronal tomad bho rionnagan faisg air làimh, magnetachd exoplanet, agus an cruinne-cè tràth.

Leis a’ chomas aige ìomhaighean rèidio a ghlacadh den solar eclipse, tha OVRO-LWA a’ tabhann sealladh ùr is luachmhor air an rionnag as fhaisge oirnn, a’ fosgladh slighean ùra airson sgrùdadh agus tuigse saidheansail.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an Array Long Wavelength (LWA)?

Is e teileasgop rèidio a th’ anns an Long Wavelength Array (LWA) a chaidh a dhealbhadh gus nithean celestial a choimhead agus a sgrùdadh aig tonnan fada, eadar deichean gu ceudan de mheatairean. Tha e comasach air tonnan rèidio a ghlacadh bho dhiofar stòran speurail, a’ toirt seachad seallaidhean gun samhail air a’ chruinne-cè.

Dè a th’ ann an corona na grèine?

Is e an corona an roinn as fhaide a-muigh de àile na grèine a tha a’ leudachadh milleanan de chilemeatairean dhan fhànais. Tha e air a dhèanamh suas de ghasaichean ianaichte fìor theth a bhios rim faicinn aig àm eclipse grèine mar deàrrsadh geal bàn timcheall air diosc dorcha na grèine.

Carson a tha seallaidhean rèidio air eclipses cudromach?

Bheir amharc rèidio air eclipses sealladh eadar-dhealaichte do luchd-saidheans air corona na grèine agus na h-uinneanan co-cheangailte riutha. Le bhith a’ sgrùdadh sgaoileadh tonnan rèidio bhon corona, gheibh luchd-rannsachaidh sealladh air a dhaineamaigs, raointean magnetach, agus feartan eile nach eil furasta am faicinn tro bhith a’ coimhead air solais faicsinneach traidiseanta. Tha na seallaidhean sònraichte sin a’ cur ri ar tuigse air a’ ghrèin agus a’ bhuaidh a tha aice air siostam na grèine.