Buaidh sgriosail theintean air a’ Pantanal ann an 2020

Dh'fhuiling am Pantanal, a tha aithnichte mar an talamh fliuch fìor-uisge tropaigeach as motha agus àite èiginneach bith-iomadachd, fìor theintean ann an 2020. Sgrios na teintean mu 30% de chuibhreann Brazilach den biome, co-ionann ri farsaingeachd de 44,998 cilemeatair ceàrnagach. Tha seo nas àirde na tuairmsean roimhe, a bha a’ dol bho 14,307 km² gu 36,017 km².

Chleachd luchd-rannsachaidh aig Institiud Sgrùdaidh Fànais Nàiseanta (INPE) ann am Brasil ìomhaighean saideal bho saideal SENTINEL-2 Buidheann Fànais na h-Eòrpa gus tuairmse ceart a dhèanamh air ìre nan raointean loisgte. Choilean an dòigh-obrach seo mionaideachd iongantach 96%, fada nas àirde na modalan eile saideal airson am Pantanal. Cuidichidh co-dhùnaidhean an sgrùdaidh le bhith a’ leasachadh tuairmsean de ghasaichean lorg agus aerosolas co-cheangailte ri losgadh bith-thomas.

Tha e deatamach measadh a dhèanamh air buaidh teine ​​​​air eag-shiostaman agus bith-iomadachd ann an roinnean a tha mothachail air gnàth-shìde leithid am Pantanal, gu sònraichte leis gu bheil an tart a dh’ fhaodadh a bhith nas dian mar thoradh air El Niño na bliadhna-sa. Dh’ fhaodadh am pàirt a tuath den Pantanal agus na sgìrean ri thaobh ann an Linne Paraguay Uarach a bhith nas tiorma agus nas buailtiche do theine.

Tha an sgrùdadh a’ soilleireachadh neartan nan ìomhaighean saideal a thug an Multispectral Instrument (MSI) air bòrd SENTINEL-2, a’ toirt a-steach an rùn spàsail adhartach aige de 20 meatairean, a bheir seachad fiosrachadh mionaideach mu raointean loisgte, agus rùn ùineail de làithean 5.

Bha èiginn teine ​​​​Pantanal 2020 air adhbhrachadh gu sònraichte le fìor thiormachd, agus tha tuigse air buaidh nan tachartasan sìde sin air biome agus a bhith-iomadachd deatamach airson prògraman riaghlaidh teine ​​​​agus lasachaidh. Faodaidh am fiosrachadh seo cuideachadh a thoirt do bhuidhnean àrainneachd agus luchd-smàlaidh ann a bhith a’ dearbhadh raointean prìomhachais agus gnìomhan gus cuir an-aghaidh no smachd air teintean.

Bha buaidh nan teintean anns a’ Pantanal cudromach. Mar as trice bidh an sgìre a’ faighinn ìrean uisge àrd ann an seusan na fliuch, ach lean tart fada ann an 2019 agus an uairsin suidheachadh nas miosa ann an 2020 gu lùghdachadh 34% ann an uachdar uisge an taca ris a’ chuibheasachd. Bha an raon loisgte iomlan 200% nas àirde na a’ chuibheasachd san fhad-ùine, le 35% ga losgadh airson a’ chiad uair ann an eachdraidh chlàraichte.

Bha buaidh eag-eòlasach nan teintean uamhasach, gu h-àraidh don t-sluagh jaguar, an gnè feline as motha ann an Ameireagaidh. Rinn na teintean sgrios air 45% den àireamh-sluaigh measta jaguar, a 'toirt buaidh air 79% den raon dachaigh aca agus 54% de raointean dìon. Thathas a' meas gun do bhàsaich mu 16 millean beathach beag agus 944,000 beathach nas motha anns na teintean fiadhaich.

Thathas a’ meas gu bheil cosgais eaconamach ath-nuadhachadh nan raointean air a bheil buaidh aig $ 123 millean. A bharrachd air an sin, bha àrdachadh anns an àireamh de dh ’ospadalan airson duilgheadasan analach ann an stàitean Mato Grosso agus Mato Grosso do Sul, a’ nochdadh tuilleadh buaidh cronail nan teintean air slàinte dhaoine.

Tha an sgrùdadh a’ daingneachadh an fheum air oidhirpean leantainneach gus cruinneas dàta a leasachadh agus tuairmsean nas mionaidiche a ghineadh, a’ ceadachadh riaghladh teine ​​​​nas fheàrr agus glèidhteachas àrainneachd anns a’ Pantanal agus roinnean so-leònte eile.