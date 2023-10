An O2-Macrodevice: Fuasgladh gealltanach airson tinneas an t-siùcair seòrsa 1

Tha tinneas an t-siùcair seòrsa 1 na dhùbhlan mòr anns an raon meidigeach, leis gu tric chan urrainn dha leigheasan traidiseanta obair àbhaisteach insulin ath-nuadhachadh. Tha am beachd a bhith a’ tar-chuir cheallan a tha a’ dèanamh insulin a-steach do dh’ euslaintich gus a’ chùis seo fhuasgladh a’ faireachdainn sìmplidh ann an teòiridh, ach tha e iom-fhillte le siostam dìon na bodhaig, a tha buailteach ionnsaigh a thoirt air agus sgrios na ceallan tar-chuir sin. Ach, dh’ fhaodadh fuasgladh a dh’ fhaodadh a bhith na laighe anns an O2-Macrodevice, bioreactor toraidh insulin so-ghluasadach air a leasachadh le Roinn Innleadaireachd Ceimigeach MIT.

Bidh an inneal seo a’ toirt a-steach ceallan islet, le uallach airson cinneasachadh insulin, taobh a-staigh membran semipermeable. Leigidh seo leis an insulin a dhol a-steach don t-sruth fala, agus aig an aon àm a’ comasachadh glùcois, a bhios a’ riaghladh cinneasachadh insulin, a dhol a-steach do cheallan islet. Ach, is e cuingealachadh air an dòigh cuairteachaidh seo an dìth solar ocsaidean dha na ceallan islet taobh a-staigh a’ chapsail, rud a tha deatamach airson an obrachaidh.

Gus dèiligeadh ris a’ chùis seo, bidh an O2-Macrodevice a’ cleachdadh electrolysis. Bidh e a’ cleachdadh cuairt bheag buain cumhachd a ghineas ocsaidean gu dìreach bho uisge eadar-roinneil an euslaintich fhèin. Le bhith a’ cur sruth a-steach thairis air membran iomlaid proton, bidh an inneal a’ briseadh sìos moileciuilean uisge gu ocsaidean moileciuil, a thèid a thoirt dha na ceallan islet. Aig an aon àm, bidh an hydrogen a chaidh a thoirt a-mach tron ​​​​phròiseas seo a’ sgapadh gu neo-chinnteach.

Tha sgrùdaidhean tòiseachaidh air luchagan diabetic air toraidhean gealltanach a nochdadh. Bha luchainn a chaidh a chuir a-steach leis an O2-Macrodevice gu soirbheachail a’ cumail suas ìrean glùcois fala fo smachd, ach fhuair an fheadhainn a fhuair implant leis a’ chill gineadh ocsaidean ciorramach eòlas air hyperglycemia às deidh dìreach dà sheachdain. Tha seo a’ moladh gu bheil an inneal gu h-èifeachdach a’ dèiligeadh ri cùis solar ocsaidean, a’ leasachadh comasachd nan ceallan islet a chaidh a chuir a-steach.

A bharrachd air an sin, tha an sgioba rannsachaidh air cùl an O2-Macrodevice cuideachd air beachdachadh air dòighean cinneasachaidh mòr, a’ sgrùdadh dhòighean air an t-seòmar cealla a tha riatanach airson an implant a dhèanamh. Le bhith a’ cleachdadh photolithography air wafers silicon àbhaisteach 150-mm, tha iad a’ fuasgladh na slighe airson cinneasachadh malairteach a dh’fhaodadh a bhith aig an teicneòlas seo.

Ged a tha amharas air a thuigsinn mar thoradh air briseadh-dùil a bh’ ann roimhe ann an leasachadh leigheasan pancreas fuadain, tha an O2-Macrodevice a’ tabhann dòigh-obrach ùr a dh’ fhaodadh toraidhean gealltanach a thoirt gu buil. Le bhith a’ làimhseachadh tinneas an t-siùcair mar dhùbhlan innleadaireachd, faodaidh proifeiseantaich cùram slàinte fuasglaidhean ùr-ghnàthach a lorg airson a bhith a’ riaghladh agus a dh’ fhaodadh an suidheachadh leantainneach seo a leigheas.

