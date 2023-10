Seallaidhean ùra air pròtainean siostam dìonachd agus làimhseachadh ghalaran a dh’ fhaodadh a bhith ann

Tha luchd-rannsachaidh bho Institiud na Drochaid aig Ionad USC Michelson airson Bith-eòlas Convergent, ann an co-obrachadh le sgiobaidhean eadar-nàiseanta, air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn cuid de phròtainean siostam dìon. Tha an sgrùdadh, a chaidh fhoillseachadh anns an iris Cell, a’ cuimseachadh air a’ chascade co-phàirteach agus a phàirt nar freagairt dìonachd.

Is e sreath de thachartasan a th’ anns an cascade co-phàirteach a thèid a chuir an gnìomh nuair a lorgar bagairtean a dh’ fhaodadh a bhith anns a ’bhodhaig. Bidh am pròiseas seo a’ toirt a-mach teachdairean pròtain, C3a agus C5a, a bhios an uairsin a’ gnìomhachadh gabhadan sònraichte air ceallan, a’ piobrachadh comharran a-staigh. Ach, tha uidheamachdan nan gabhadan sin, gu sònraichte C5aR1, air a bhith so-ruigsinneach.

A’ cleachdadh microscopy cryo-electron, bha e comasach don luchd-rannsachaidh ìomhaighean mionaideach de na gabhadairean sin a ghlacadh ann an gnìomh. Tha na h-ìomhaighean sin a’ toirt sealladh dhuinn air mar a bhios na gabhadairean ag eadar-obrachadh le moileciuilean, ag atharrachadh cumadh nuair a thèid an cur an gnìomh, agus a’ sgaoileadh chomharran taobh a-staigh na cealla.

Faodaidh buaidh a bhith aig na co-dhùnaidhean air leasachadh dhrogaichean a tha ag amas air na gabhadairean sin gus dèiligeadh ri raon de ghalaran, a’ toirt a-steach fìor chùisean de COVID-19, arthritis reumatoid, galairean neurodegenerative, agus aillse. Tha an rannsachadh seo a’ tabhann sealladh farsaing air teaghlach gabhadair deatamach taobh a-staigh an t-siostam dìon agus a’ suidheachadh bunait airson sgrùdaidhean san àm ri teachd a tha ag amas air cumhachd dìonan nàdarra ar bodhaig a chleachdadh.

Mar a bhios a’ choimhearsnachd chruinneil a’ leantainn air adhart a’ toirt aghaidh air galairean a bheir buaidh air milleanan de dhaoine, tha tuigse air nuances an t-siostam dìon againn a’ fàs nas cudromaiche. Tha an rannsachadh seo a’ cur ris an tuigse sin agus a’ fosgladh slighean a dh’fhaodadh a bhith ann airson roghainnean làimhseachaidh ùr-nodha.

Stòr: Yadav MK, Maharana J, Yadav R, et al. Bunait moileciuil de cheangal anaphylatoxin, gnìomhachd, agus claonadh comharrachaidh aig gabhadairean co-phàirteach. cill. 2023:S0092867423010747. doi: 10.1016/j.cell.2023.09.020