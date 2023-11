Bòidhchead Solais Bailteil bhon Àite

Fhad ‘s a bha e ag èirigh gu h-àrd os cionn na Talmhainn air bòrd an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS), chuir an speuradair Jasmin Moghbeli iongnadh air solais baile mòr taobh an ear-thuath na Stàitean Aonaichte. Bhon sealladh aice 262 mìle os cionn Maine, ghlac i ìomhaighean iongantach de phrìomh bhailtean, nam measg Long Island, New York; Philadelphia, Pennsylvania; agus Washington, DC

Tha an dealbh a 'glacadh sealladh iongantach: an lìonra soilleir de shìobhaltachd daonna a chithear bhon fhànais. Tha e na chuimhneachan air na h-adhartasan iongantach a rinn daonnachd agus bòidhchead agus eadar-cheangal ar saoghal.

Bidh an ISS, a’ cuairteachadh a’ phlanaid gach 90 mionaid, a’ faighinn eòlas air 16 orbitan iongantach den Talamh ann an ùine 24 uair. Tha seo a’ ciallachadh gum bi na speuradairean air bòrd a’ faicinn 16 èirigh na grèine agus dol fodha na grèine rè na h-ùine seo. Tha sreath cho luath de chuairtean latha is oidhche a’ nochdadh an eadar-dhealachadh iongantach eadar dorchadas an fhànais agus na solais beòthail a tha a’ tighinn bho na bailtean-mòra againn.

Ma tha ùidh agad ann an àite agus gu bheil thu airson sealladh fhaighinn den ISS thu fhèin, faodaidh tu tadhal air làrach-lìn Spot the Station, far am faigh thu fiosrachadh air far a bheil an ISS an-dràsta agus cuin a thèid e seachad air an sgìre agad. Is e eòlas iongantach a th’ ann a bhith a’ faicinn an t-iongnadh daonna seo a’ siubhal thairis air speur na h-oidhche, a’ ceangal dhaoine bho dhiofar cheàrnan den t-saoghal ri làthaireachd.

Tha an ìomhaigh a ghlac an speuradair Jasmin Moghbeli a’ cur nar cuimhne cumhachd coileanadh daonna agus mar a tha ar sìobhaltachd air grèis-bhrat solais fhighe air feadh na Talmhainn. Tha e na theisteanas air ar innleachdas, adhartas, agus ar comas gun chrìoch air crìochan a rannsachadh agus a phutadh.

Mar sin an ath thuras a lorgas tu thu fhèin a’ coimhead air speur na h-oidhche, gabh mionaid gus luach a chuir air bòidhchead solais bailteil a’ deàrrsadh gu soilleir bhon fhànais, mar theisteanas air deàrrsadh daonna agus iongantasan ar saoghal.

