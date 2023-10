Bidh luchd-rannsachaidh a’ faighinn a-mach inneal moileciuil de ghnìomhachadh agus soidhneadh gabhadair lìonaidh

Tha luchd-rannsachaidh bho Institiud Teicneòlais Innseanach (IIT) Kanpur air adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ tuigsinn an uidheamachd moileciuil airson gnìomhachadh gabhadan agus comharran comharran. Air a stiùireadh leis an Àrd-ollamh Arun K Shukla, tha an sgioba bho Roinn nan Saidheansan Bith-eòlais agus Bith-innleadaireachd air seallaidhean cudromach a lorg air mar a tha gabhadairean anaphylatoxin ag obair, a dh’ fhaodadh buaidh a bhith aige san àm ri teachd air lorg dhrogaichean ann an grunn eas-òrdughan sèid.

Bha an sgrùdadh a’ cuimseachadh air an t-siostam slànachaidh, pàirt riatanach den fhreagairt dìon againn, agus an eisimeil air anaphylatoxins leithid C3a agus C5a. Bidh na anaphylatoxins sin ag eadar-obrachadh le gabhadan sònraichte, ris an canar C3aR agus C5aR1, agus dh’ fheuch an sgioba ri tuigse nas fheàrr fhaighinn air mar a tha na gabhadairean sin ag aithneachadh an targaidean, a’ cur an gnìomh, agus a’ cumail smachd air comharran.

A bharrachd air a bhith a’ tilgeil solas air gnìomhachd luchd-gabhail anaphylatoxin, nochd an rannsachadh cuideachd dòigh nàdarrach gus am freagairt sèidteach a dh’ adhbharaicheas C5a a lughdachadh. Tha an uidheamachd seo a’ toirt a-steach toirt air falbh pàirt sònraichte den mholacile C5a. A bharrachd air an sin, chomharraich an sgrùdadh peptide a bhios gu roghnach a ’gnìomhachadh C3aR, a’ sealltainn gum faod luchd-gabhail freagairt ann an dòigh eadar-dhealaichte ri diofar choimeasgaidhean.

Tha comas aig co-dhùnaidhean na sgioba fiosrachadh a thoirt do lorg dhrogaichean ùr ann an làimhseachadh raon de shuidheachaidhean galair daonna, a’ gabhail a-steach airtritis, a’ chuing, agus sepsis. Le bhith a’ faighinn tuigse nas soilleire air mar a tha gabhadairean anaphylatoxin ag obair, faodaidh luchd-saidheans leigheasan cuimsichte a leasachadh gus am freagairt dìonachd atharrachadh agus sèid a lughdachadh.

Chaidh an rannsachadh fhoillseachadh anns an iris shaidheansail eadar-nàiseanta, Cell. Anns an sgioba bha an t-Oll Shukla, a bharrachd air luchd-rannsachaidh bho Roinn nan Saidheansan Bith-eòlasach agus Bith-innleadaireachd aig IIT Kanpur, Roinn nan Saidheansan Bith-eòlasach aig Oilthigh Southern California, agus an Roinn Bith-eòlas Molecular agus Coimpiutaireachd.