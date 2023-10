Neach-rannsachaidh IIAS Kellie Gerardi gus a dhol còmhla ri Galactic 05 Research Spaceflight

Tha an Institiud Eadar-nàiseanta airson Saidheansan Astronautical (IIAS) air ainmeachadh gum bi an neach-rannsachaidh bioastronautics agus eòlaiche pàighidh pàighidh Kellie Gerardi a’ riochdachadh an Institiud air an itealan-fànais rannsachaidh ‘Galactic 05’ a tha ri thighinn le Virgin Galactic.

An dùil fosgladh air 2 Samhain, 2023, is e ‘Galactic 05’ an siathamh itealan-fànais aig Virgin Galactic am-bliadhna. Bidh am misean a’ toirt a-steach an soitheach-fànais a thionndadh gu bhith na obair-lann fànais suborbital coisrigte do rannsachadh stèidhichte air àite.

A’ tighinn còmhla ri Gerardi air a’ mhisean seo bidh an Dr. Alan Stern, neach-saidheans planaid na SA agus iar-cheann-suidhe co-cheangailte aig Roinn Fànais Institiud Rannsachaidh an Iar-dheas, agus speuradair prìobhaideach de nàiseantachd Franco-Eadailteach.

Mar a’ chiad neach-rannsachaidh san t-saoghal le taic gnìomhachais air cùmhnant airson itealaich air bàta-fànais malairteach, bidh Gerardi ag obair trì deuchainnean pàighidh pàighidh rè an itealaich fànais. Bidh na deuchainnean sin a’ cuimseachadh air daineamaigs siùbhlach, biometrics daonna, agus sgrùdadh glùcois. A bharrachd air an sin, nì Gerardi measadh air eòlas an neach-rannsachaidh gus slighean-fànais rannsachaidh agus prògraman trèanaidh le taic IIAS san àm ri teachd a leasachadh.

Tha Virgin Galactic agus IIAS air co-obrachadh gu dlùth air amalachadh uallach pàighidh agus dannsa-itealaich gus adhartasan saidheansail is teicneòlach a mheudachadh bho mhisean ‘Galactic 05’. Tha am misean seo a’ comharrachadh clach-mhìle do IIAS nan dealas airson a bhith ag àrach àite-fànais in-ghabhalach tro rannsachadh air buannachd chruinneil.

An cois Gerardi aig Spaceport America bidh luchd-rannsachaidh IIAS Yvette Gonzalez, an Dotair Aaron Persad, agus an Dr Shawna Pandya. Bheir iad seachad taic airson amalachadh uallach pàighidh agus nì iad mion-sgrùdadh dàta às deidh itealaich.

Tha am misean seo chan ann a-mhàin a’ taisbeanadh adhartasan ann an rannsachadh fànais ach tha e cuideachd a’ soilleireachadh a’ cho-obrachaidh a tha a’ sìor fhàs eadar companaidhean itealain-fànais malairteach agus ionadan rannsachaidh. Tha e a’ comharrachadh ceum eile air adhart ann an tòir adhartas saidheansail agus rannsachadh chrìochan ùra.

