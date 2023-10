Bòidhchead nan speur: Pàrtaidh Rionnag ann an Tèarmann Adhair Dorcha Hanle

O chionn ghoirid chuir Institiud Astrophysics Innseanach (IIA) air dòigh a’ chiad phàrtaidh rionnag oifigeil airson speuradairean neo-dhreuchdail eòlach aig Tèarmann Adhair Dorcha Hanle (HDSR) ann an Ladakh, na h-Innseachan. Tha Hanle na dhachaigh do Amharclann Reul-eòlais Innseanach IIA, agus tha na speuran dorcha agus an aimsir thioram ga dhèanamh na àite air leth freagarrach airson teileasgopan proifeasanta.

Shiubhail timcheall air 30 speuradair neo-dhreuchdail bho dhiofar bhailtean anns na h-Innseachan gu Hanle leis na teileasgopan agus na camarathan aca gus eòlas fhaighinn air bòidhchead nan speuran gun suathadh, gun truailleadh solais. Bha na com-pàirtichean gu mòr airson dealbhan a thogail de nithean fann celestial a tha duilich fhaicinn ann an àiteachan eile.

Chaidh Tèarmann Adhair Dorcha Hanle (HDSR), a tha a’ còmhdach sgìre timcheall air 22 km timcheall air Hanle, ainmeachadh o chionn ghoirid leis an UT Ladakh gus truailleadh solais san sgìre fhaicinn agus smachd a chumail air. Tha an sònrachadh seo ag amas air na speuran dorcha pristine a ghleidheadh ​​​​airson rannsachadh speurail.

An sàs anns na pròiseactan speuradaireachd fa leth aca, stèidhich na com-pàirtichean na teileasgopan aca taobh a-muigh an lann-amhairc. Cha do chuir na h-oidhcheannan fuar bacadh orra, leis gu robh iad a’ strì ris an teòthachd ìosal, air am pasgadh ann an aodach blàth, gus sùil a thoirt tro na teileasgopan aca. Nochd grunn sgòthan gas agus galaxies iad fhèin, le ìre de mhion-fhiosrachadh a tha duilich aithneachadh bho bhailtean is mòr-bhailtean le truailleadh aotrom.

Cho-roinn Sudhash Natarajan bho Chomann Reul-eòlais Bangalore an eòlas aige air a bhith a’ cumail sùil air galaxies fann neo-shoilleir aig HDSR, le taing dha speuran Bortle-1 air leth dorcha. Thog e na dùbhlain a tha an cois an àirde àrd, gnàth-shìde fhuar, dìth ocsaidean, agus giùlan uidheamachd trom, ach chuir e cuideam air gum b’ fhiach an oidhirp gu cinnteach.

Thug am pàrtaidh rionnag cothrom sònraichte do speuradairean neo-dhreuchdail eòlach sgrùdadh a dhèanamh air iongantasan na cruinne, ann an àrainneachd gun suathadh ri bhith a’ cur bacadh air stòran solais fuadain. Tha soirbheas an tachartais seo gu math freagarrach airson cruinneachaidhean san àm ri teachd a leigeas le luchd-dealasach cumail orra a’ rannsachadh iongantasan speur na h-oidhche.

