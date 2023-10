Institiud Astrophysics Innseanach gus 'Turasachd Astro' a bhrosnachadh le 'Pàrtaidh Rionnag' Bliadhnail aig Tèarmann Adhair Dorcha Hanle

Tha Institiud Astrophysics Innseanach (IIA) a’ beachdachadh air adhartachadh ‘Astro Tourism’ le bhith a’ dèanamh am ‘Star Party’ na thachartas bliadhnail aig Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) ann an Ladakh an Ear. Thàinig am beachd seo às deidh eagrachadh soirbheachail a’ chiad ‘Star Party’ oifigeil airson speuradairean neo-dhreuchdail eòlach aig an HDSR.

Tha Hanle, a tha na dhachaigh do Amharclann Reul-eòlais Innseanach an IIA, ainmeil airson a speuran dorcha agus an aimsir thioram, ga fhàgail na àite air leth freagarrach airson seallaidhean rionnag. Ghabh timcheall air 30 reul-eòlaiche neo-dhreuchdail pàirt anns an tachartas, a’ toirt na teileasgopan agus na camarathan aca gus bòidhchead nan speuran gun truailleadh a ghlacadh agus dealbhan a thogail de nithean celestial a tha air dhòigh eile duilich an glacadh ann an àiteachan eile.

Tha Tèarmann Adhair Dorcha Hanle ag amas air smachd a chumail air truailleadh solais san sgìre gus na speuran dorcha pristine a ghleidheadh ​​​​airson rannsachadh speurail. Thathas an dùil cuideachd gun toir an iomairt seo leasachadh sòisio-eaconamach dha na bailtean ionadail, leis gu bheil an Tèarmann air a bhrosnachadh mar cheann-uidhe turasachd airson speuradaireachd agus rionnagan.

Tha Institiud Astrophysics Innseanach an dùil Pàrtaidh Rionnag HDSR a stèidheachadh mar thachartas bliadhnail, a’ tàladh luchd-dealasach reul-eòlas bho air feadh na h-Innseachan agus thall thairis. Fhuair an tachartas taic bho Sgìre an Aonaidh Ladakh, a mhaoinich cosgaisean siubhail bho Leh gu Hanle agus a bha na cho-eagraiche.

A bharrachd air an sin, mar phàirt de na h-oidhirpean aca gus astroturism a bhrosnachadh, tha an IIA air 24 teileasgopan beaga a cheannach agus air an sgaoileadh gu muinntir a’ bhaile taghte taobh a-staigh an tèarmann. Tha muinntir a’ bhaile seo air an trèanadh mar thosgairean reul-eòlais, a bhios a’ stiùireadh luchd-tadhail agus a’ frithealadh mar eadar-mheadhanairean fiosraichte air speur na h-oidhche.

Tha Tèarmann Adhair Dorcha Hanle a’ toirt cothrom gun samhail dha muinntir a’ bhaile a dhol an sàs ann an turasachd stèidhichte air saidheans agus buannachd fhaighinn bhon àireamh a tha a’ sìor fhàs de dh’ àiteachan-fuirich san dachaigh do luchd-turais astro. Le na speuran dorcha iongantach agus dealas na coimhearsnachd ionadail, tha comas mòr aig a’ phròiseact HDSR airson rannsachadh speurail agus brosnachadh turasachd san sgìre.

Mìneachaidhean:

Turasachd Astro - Turasachd a tha ag amas air a bhith ag amharc agus a’ faighinn eòlas air iongantasan celestial, leithid reul-bhad agus speuradaireachd.

Pàrtaidh Rionnag - Tachartas far am bi speuradairean agus speuradairean eile a’ cruinneachadh gus nithean celestial fhaicinn agus a sgrùdadh.

Tèarmann Adhair Dorcha Hanle (HDSR) - Sgìre ann an Ladakh an Ear, na h-Innseachan, a tha ainmeil airson na speuran air leth dorcha agus a tha gu sònraichte airson na suidheachaidhean pristine sin a ghleidheadh ​​​​airson rannsachadh speurail.

Institiud Astrophysics Innseanach (IIA) - Institiud rannsachaidh ann am Bengaluru, na h-Innseachan, a tha gu sònraichte airson a bhith a’ sgrùdadh reul-fhiosaig agus a’ dèanamh rannsachadh speurail.

stòran:

- Institiud Astrophysics Innseanach (IIA)

- Sgìre an Aonaidh Ladakh