Rannsachadh Ùr a’ moladh gum faodadh Venus a bhith air Tectonics truinnsear coltach ris an Talamh, a’ fosgladh comasachd seann bheatha

Tha rannsachadh ùr air lorg inntinneach fhoillseachadh mu Venus - an dàrna planaid bhon ghrèin agus gu tric air a mheas mar chàraid na Talmhainn. A rèir sgioba de luchd-saidheans bho Oilthigh Brown, is dòcha gu robh Venus air tectonics truinnsear coltach ris an Talamh o chionn billeanan de bhliadhnaichean. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan do bharailean a bh’ ann roimhe mu nàdar neo-aoigheil Venus agus a’ togail a’ chothruim gum biodh a’ phlanaid loisgeach uair a’ caitheamh beatha.

Thàinig an luchd-rannsachaidh chun cho-dhùnadh seo tro mheasgachadh de chruinneachadh dàta àile agus modaladh coimpiutair. Le bhith a’ sgrùdadh co-dhèanamh àile gnàthach agus cuideam uachdar Venus, chuir an sgioba an cèill nach biodh na suidheachaidhean sin comasach ach nam biodh a’ phlanaid air eòlas fhaighinn air tectonics truinnsear san àm a dh’ fhalbh. Eu-coltach ri feartan geòlais fiùghantach agus eadar-mheasgte na Talmhainn a chaidh a chruthachadh le tectonics truinnsear, tha mullach gun stad aig Venus - aon phlàta làidir a chuireas casg air gluasad agus aodion gas bhon taobh a-staigh.

Ach, tha an luchd-rannsachaidh den bheachd nach robh Venus an-còmhnaidh mar seo. O chionn timcheall air 3.5 gu 4.5 billean bliadhna, is dòcha gu bheil Venus air a dhol tro bhith a’ gluasad tectonics truinnsear coltach ris an Talamh. Dh’ fhaodadh an ùine seo de teactonaig truinnsear mìneachadh a dhèanamh air na tha de naitrigean agus de charbon dà-ogsaid ann an àile Venus an-diugh. Tha e cuideachd a’ ciallachadh gur dòcha gun robh a’ phlanaid comasach air taic a thoirt do bheatha mhicrobial mus deach i tro atharrachaidhean mòra a dhealaich i bhon choltas ris an Talamh.

Tha an rannsachadh ùr-nodha seo a’ toirt dùbhlan don t-sealladh dàna mu bhith a’ dearbhadh comas planaid taic a thoirt do bheatha. An àite freagairt shìmplidh tha no chan eil, feumaidh luchd-saidheans a-nis beachdachadh air na tha ann an eachdraidh geòlais an t-saoghail. Tha buaidh aig an fhoillseachadh seo cuideachd air sgrùdadh air buidhnean celestial eile, leithid Europa, gealach Jupiter a tha a’ taisbeanadh teactonaig truinnsear coltach ris an Talamh. A bharrachd air an sin, tha e a’ brosnachadh ath-luachadh air mar a tha exoplanets a’ fuireach ann an reultan seach ar grian.

Ged a tha na co-dhùnaidhean sin a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor, tha mòran cheistean fhathast gun fhreagairt. Bidh miseanan san àm ri teachd, leithid Misean DAVINCI aig NASA a chaidh a chlàradh airson 2031, a’ dol nas doimhne a-steach do dhìomhaireachd Venus agus is dòcha gun dearbhaich iad an rannsachadh. Tha luchd-saidheans dealasach a bhith a’ tuigsinn carson a dh’ atharraich tectonics truinnsear Venus agus dè na factaran a dh’ adhbhraich eadar-dhealachadh mòr bho shuidheachadh na Talmhainn. Le bhith a’ fuasgladh nan dìomhaireachdan sin dh’ fhaodadh sin solas a thoirt air na thachair don phlanaid againn fhìn agus na suidheachaidhean a dh’ fhaodadh a sparradh air slighe coltach ri Venus.

