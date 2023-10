Bidh teileasgop Hubble NASA a’ glacadh ìomhaighean iongantach de sgeir cosmach

Tha teileasgop fànais Hubble NASA a’ leantainn air adhart a’ cur iongnadh air luchd-dealasach fànais agus a’ glacadh ìomhaighean iongantach den chruinne-cè. Anns an ùrachadh as ùire aige air inneal Instagram, roinn NASA dà ìomhaigh tarraingeach a chaidh a thogail leis an teileasgop Hubble. Tha na h-ìomhaighean seo a’ taisbeanadh “sgeir chosmach” a tha suidhichte 163,000 solas-bliadhna bhon Talamh anns an reul-bhad Dorado.

Tha na h-ìomhaighean a’ sealltainn dà sgòthan faisg air làimh de dhuslach agus gas cosmach: an nebula dearg mòr NGC 2014 agus an nebula gorm as lugha NGC 2020. Suidhichte anns an Cloud Magellanic Cloud, galaxy saideal den t-Slighe Milidh a tha làn de rionnagan mòra, bidh na nebulae sin a’ dèanamh suas pàirt de sgìre mhòr a tha a’ cruthachadh rionnagan.

A rèir NASA, tha na reultan faisg air meadhan na h-ìomhaigh gu math nas motha na ar Sun, eadar 10 agus 20 uair nas motha. Bidh an rèididheachd dian a bhios na rionnagan sin a’ sgaoileadh a’ teasachadh na gasaichean dùmhail mun cuairt, a’ toirt a-steach ocsaidean, gu teòthachd timcheall air 20,000 ° F (11,000 ° C). Chaidh an nebula a chithear ann am bonn clì na h-ìomhaigh a chruthachadh bho rionnag a tha 200,000 uair nas gile na ar Sun agus a bha air gas a chuir a-mach tro shreath de sprèadhadh.

Tha an ìomhaigh iongantach a chaidh fhoillseachadh le NASA a’ nochdadh fàinne soilleir gorm le dotag beag gorm sa mheadhan. Bidh tonnan de ghas dearg is orains bhon mhullach clì gu mullach deas na h-ìomhaigh, le ionad aotrom gorm a’ nochdadh bhon mhuir dearg. A bharrachd air an sin, tha grunn dotagan geal soilleir sgapte air feadh an ìomhaigh. Gu h-àrd air an làimh dheis, chithear gas dorcha gorm a’ tighinn bho cho farsaing sa tha àite.

Chaidh an ìomhaigh a ghlacadh le bhith a’ cleachdadh Camara Raon farsaing Hubble 3 mar chuimhneachan air 30 bliadhna de dh’ obair an teileasgop san fhànais. Bho chaidh a chuir air bhog air 24 Giblean, 1990, tha Teileasgop Hubble Space air còrr air 1.4 millean sealladh a ghlacadh de faisg air 47,000 rud celestial. Air ainmeachadh às deidh an reul-eòlaiche Ameireaganach Edwin P. Hubble, a dhaingnich nàdar leudachaidh ar cruinne-cè, tha an teileasgop air crìoch a chuir air còrr air 175,000 orbit timcheall air an Talamh, a ’còmhdach astar timcheall air 4.4 billean mìle.

Thug sgaoileadh na h-ìomhaigh iongantach seo bho Theileasgop Hubble NASA mòran aire bho luchd-dealasach fànais. Chuir luchd-cleachdaidh an iongnadh, an iongnadh agus an spèis an cèill, le aon neach ag ràdh gu robh an glacadh “àlainn” agus fear eile a ’toirt fa-near na dathan iongantach. Chan eil teagamh nach tug an Teileasgop Hubble sealladh iongantach dhuinn air iongantasan a’ chosmos.

