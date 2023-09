Tha aithreachas air Frank Rubio air misean fad na bliadhna air falbh bhon teaghlach, a dh’ aindeoin euchdan briste

Tha an speuradair Frank Rubio, aig a bheil an tiotal an-dràsta airson an ùine as fhaide san fhànais le speuradair NASA, air innse gum biodh e air am misean a dhiùltadh nam biodh fios aige gun leudaicheadh ​​​​e còrr air bliadhna an àite nan sia mìosan a bha san amharc. Rinn Rubio an aideachadh seo ann an agallamh o chionn ghoirid leis an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS).

Chaidh misean Rubio a leudachadh nuair a thòisich an soitheach-fànais a bha còir a ghiùlan air ais chun Talamh a’ leigeil a-mach fuarachadh fhad ‘s a bha e ceangailte ris an ISS. Mar thoradh air an sin, tha e air beagan a bharrachd air bliadhna a chuir seachad ann an orbit ìosal na Talmhainn, a’ logadh a-steach ann an 371 latha agus a bhith mar a’ chiad speuradair na SA, agus aon de dìreach sianar, a chuir seachad bliadhna san fhànais.

Ach, tha Rubio ag aideachadh nach biodh e deònach clàradh airson misean cho fada air sgàth tachartasan teaghlaich cudromach a dh'fheumadh e a chall. A dh'aindeoin seo, tha e ag aithneachadh ìobairtean pearsanta speuradairean gus an stèisean fànais a chumail ag obair.

A 'tilleadh chun Talamh air 27 Sultain, tha Rubio a' coimhead air adhart ri bhith a 'tighinn còmhla a-rithist còmhla ri theaghlach agus a' faighinn tlachd às na toileachasan sìmplidh beatha air uachdar na planaid. Tha e an dùil fòcas a chuir air ùine a chaitheamh còmhla ri a luchd-gràidh agus a bhith a’ cur luach air fois is sàmhchair nàdur.

Stòr: Chan eil an t-artaigil thùsail a' toirt seachad URL.