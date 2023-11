Sgrùdadh Ùr a’ sealltainn cho cudromach sa tha Pàrantachd Corporra

Tha sgrùdadh o chionn ghoirid air solas a thoirt air a’ bhuaidh millteach a tha aig beachdan air cuirp chloinne, ge bith a bheil iad gam faicinn mar “geir” no “tana”. Lorg an rannsachadh, air a stiùireadh le sgioba de eòlaichean-inntinn, gu bheil clann cho òg ri 3 bliadhna a dh'aois a 'ceangal feartan àicheil ri cuirp reamhar nuair a bhios iad fosgailte do bheachdan àicheil bho inbhich.

Tha e deatamach gum bi pàrantan agus luchd-cùraim mothachail air na teachdaireachdan a tha iad a’ toirt seachad mu ìomhaigh bodhaig do chloinn. Ge bith an e aithris cas a th’ ann no pìos comhairle le deagh rùn, faodaidh beachd a thoirt air coltas corporra pàiste buaidh mhaireannach a thoirt air am fèin-spèis agus ìomhaigh bodhaig mar a bhios iad a’ fàs nas sine.

Tha clann gu math tarraingeach, agus tha na h-inbhich mun cuairt orra gu mòr a’ toirt buaidh air am mothachadh air fèin-luach. Nuair a bheir inbhich beachdan àicheil seachad mu chorp pàiste, bidh e a’ daingneachadh claon-bhreith shòisealta agus faodaidh e leantainn gu faireachdainnean taobh a-staigh nàire agus fèin-ghràdh.

An àite a bhith ag amas air coltas, bu chòir do phàrantan prìomhachas a thoirt do bhith ag àrach ìomhaigh bodhaig adhartach agus fèin-mhisneachd nan cuid chloinne. Tha am brosnachadh gus a dhol an sàs ann an gnìomhan a tha a’ còrdadh riutha, a’ cur cuideam air an neartan agus na feartan sònraichte aca, agus a’ brosnachadh dàimh fhallain le biadh is eacarsaich nam prìomh cheumannan ann a bhith a’ togail bunait làidir airson sunnd bodhaig.

Tha e cudromach cuimhneachadh gu bheil a h-uile corp eadar-dhealaichte agus gu bheil bòidhchead a 'tighinn anns gach cumadh agus meud. Le bhith a’ gabhail ri iomadachd agus a’ teagasg clann gu bhith gam meas fhèin agus a’ gabhail riutha fhèin mar a tha iad, is urrainn dhuinn cumhachd a thoirt dhaibh a dhol tro shaoghal a bhios gu tric a’ cur sùileachadh neo-phractaigeach air coltas.

FAQ:

C: A bheil e cronail beachd a thoirt air corp pàiste?

F: Tha, tha rannsachadh a 'sealltainn gum faod droch bhuaidh a bhith aig beachd air corp pàiste, co dhiubh a tha iad "geir" no "tana," air am fèin-spèis agus ìomhaigh bodhaig.

C: Ciamar as urrainn do phàrantan ìomhaigh bodhaig adhartach a bhrosnachadh anns a’ chloinn aca?

F: Faodaidh pàrantan ìomhaigh bodhaig adhartach a bhrosnachadh le bhith a’ cur cuideam air neartan agus feartan sònraichte an cuid chloinne, a’ brosnachadh com-pàirteachadh ann an gnìomhachd a tha a’ còrdadh riutha, agus ag àrach dàimh fhallain le biadh agus eacarsaich.

C: Carson a tha dearbhachd bodhaig cudromach dha clann?

F: Tha dearbhachd bodhaig cudromach do chloinn oir tha e a’ teagasg dhaibh gaol a ghabhail agus gabhail riutha fhèin mar a tha iad, ge bith dè na h-inbhean bòidhchead sòisealta a th’ aca. Bidh e a’ brosnachadh fèin-mhisneachd, tapachd, agus dàimh fhallain leis na cuirp aca fhèin.