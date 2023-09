Ealain coiseachd slaodach: Gabhail ri astar nas slaodaiche ann an saoghal aig astar luath

Ann an saoghal a tha a’ cur luach air luaths agus èifeachdas, is dòcha gu bheil an gnìomh coiseachd gu slaodach a-mach à àite. Ach, tha aon phàrant a’ roinn an eòlas cruth-atharrachail mu bhith a’ gabhail ri astar nas slaodaiche fhad ‘s a tha iad a’ coiseachd còmhla ris a’ phàiste aca. Tha an t-ùghdar a' toirt fa-near dòigh-obrach fhaiceallach agus neònach an cuid chloinne a thaobh coiseachd, agus mar a thug e orra ath-bheachdachadh air na cleachdaidhean aca fhèin aig astar luath.

Faodaidh coiseachd aig astar nas slaodaiche a bhith na eòlas meòrachail agus draoidheil, a’ leigeil le neach an saoghal fhaicinn tro shùilean ùra. Ach, tha an t-ùghdar cuideachd a’ togail air na dùbhlain a tha an lùib a bhith a’ seòladh baile-mòr a tha air a dhealbhadh airson astar. Bidh amannan tarsainn luchd-coiseachd agus comharran trafaic gu tric air an dealbhadh leis a’ bharail gum bi a h-uile duine a’ coiseachd aig astar sònraichte, gun aire a thoirt don fheadhainn a dh’ fhaodadh a bhith feumach air barrachd ùine.

A rèir Dàibhidh Levinson, Àrd-ollamh na Còmhdhalach, tha an saoghal air a dhealbhadh gus daoine a ghluasad air adhart airson buannachd chàich. Tha ar n-obsession le optimization ùine, freumhaichte ann am bun-bheachd meadhan-aoiseil de chlocaichean poblach, air leantainn gu comann-sòisealta a tha a’ cur luach air ruith agus coileanadh amasan gu sgiobalta. Mar thoradh air an sin, tha mòran dhaoine air an comas a chall gus làn bhuannachd a ghabhail den àm a th’ ann an-dràsta agus luach a chuir air na tha timcheall orra.

Tha an t-ùghdar a’ moladh gu bheil luach ann a bhith a’ slaodadh sìos agus a’ gabhail ris an iongnadh a thaobh siubhal. Tha e cudromach mionaid a ghabhail airson luach a chuir air rudan air an son fhèin agus gun a bhith an-còmhnaidh a’ coimhead a dh’ ionnsaigh an ath ghnìomh. Tha na h-eòlasan air coiseachd le leanabh air sealltainn don ùghdar mì-fhoighidinn a 'chomainn, ach cuideachd bòidhchead fàs agus rannsachadh aig an astar fhèin.

Ann an co-dhùnadh, ged a dh’ fhaodadh nàdar aig astar luath an t-saoghail ar n-aire a thoirt gu ruith tro bheatha, tha luach ann a bhith a’ gabhail ri astar nas slaodaiche. Le bhith a’ slaodadh sìos leigidh sin dhuinn làn eòlas fhaighinn air an àm a th’ ann an-dràsta agus luach a chuir air iongnadh an t-saoghail mun cuairt oirnn. Is dòcha gu bheil an t-àm ann ceum air ais a ghabhail, anail a ghabhail, agus an turas a mhealtainn, eadhon ged a tha e a’ ciallachadh coiseachd aig astar pàiste.

