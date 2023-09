Tha ath-bheothachadh soirbheachail air capsal tilleadh sampall OSIRIS-REx a’ toirt toileachas agus faochadh

Chaidh Raon-dearbhaidh Dugway Arm na SA a lìonadh le dùil agus iomagain nuair a thàinig an sampall tilleadh capsal de mhisean OSIRIS-REx sìos bhon fhànais gu làr an fhàsaich. Às deidh faisg air fichead bliadhna de phlanadh, chaidh an obair ath-bheothachaidh a chumail aig aon de na h-ionadan armachd as iomallaiche anns na SA Thòisich ceithir heileacoptairean, air an ruith le NASA agus Feachd Adhair na SA, gus an capsal fhaighinn air ais mus deach e a-steach do àile na Talmhainn.

Thug Dante Lauretta, prìomh neach-sgrùdaidh airson a’ mhisean, cunntas air a’ mheasgachadh de fhaireachdainnean a fhuair e fhad ‘s a bha e a’ rothaireachd ann an heileacoptair ath-bheothachaidh. Bha e a’ faireachdainn cuideam an uallaich agus mì-chinnt an robh paraisiut na capsail air fosgladh mar a bha dùil. Mu dheireadh, fhuair e an naidheachd gun robh an cur air tìr soirbheachail, agus deòir faochadh agus aoibhneis a 'lìonadh a shùilean.

Ged a bha mì-chinnt ann mu chleachdadh an drogue chute, chaidh am prìomh paraisiut a chleachdadh gu soirbheachail. Ged a bha na h-ìomhaighean mì-chinnteach mun chute drogue, dh’ fhàs e neo-iomchaidh air sgàth a’ phrìomh pharaisiut a bha ag obair.

Tha an t-slighe shoirbheachail a’ comharrachadh toiseach caibideil ùr inntinneach ann an rannsachadh saidheansail. Thèid na sampallan de asteroid Bennu a roinn am measg grunn ionadan saidheansail agus buidhnean fànais airson mion-sgrùdadh. Le bhith a’ sgrùdadh co-dhèanamh Bennu, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean fhaighinn air eachdraidh cheimigeach siostam na grèine againn agus is dòcha eadhon tuigse fhaighinn air mar a thàinig beatha air an Talamh.

Leis gu bheil asteroids air an cruthachadh anns na tràth ìrean de shiostam na grèine, dh ’fhaodadh sgrùdadh a dhèanamh air na sampallan sanasan a thoirt seachad mu làthaireachd uisge agus blocaichean togail beatha, leithid amino-aigéid, air an Talamh. Thèid na sampallan sin a sgrùdadh gu farsaing anns na bliadhnaichean ri teachd, a’ tabhann seallaidhean luachmhor air ar nàbaidheachd cosmach.

Stòr: NASA agus Dugway Proving Ground aig Arm na SA, Utah