Lorg Ùr: A’ foillseachadh an ‘Enigmatic Rock’ Mushroom Rock

Ann an sgìre iomallach a tha ainmeil airson a chruthan creige iongantach, rinn dealbhadair dìoghrasach a-muigh, Marcin, lorg inntinneach o chionn ghoirid. Fhad ‘s a bha e a’ glacadh na seallaidhean-tìre mòrail an aghaidh cùl-raon de speuran soilleir, thuislich e air cruth creige sònraichte, a’ cuimhneachadh balgan-buachair. Chuir na cruinneachaidhean sgòthan dearg a bha a’ sgeadachadh an t-seallaidh suathadh inntinneach ris, a’ togail a chuid feòrachas.

“Mus do thòisich mi air an turas agam, rinn mi sgrùdadh farsaing air an sgìre, a’ coimhead airson na cumaidhean creige as tarraingiche, ”mhìnich Marcin. “Ged nach robh mi eòlach air an dearbh àite a bha a’ ‘chreig bhalgan-buachair’ seo, thàinig mi tarsainn air nuair a bha mi a’ coiseachd tron ​​latha. Air mo bheò-ghlacadh leis a chumadh agus an inneach gun samhail, thill mi às deidh dol fodha na grèine gus an seun a ghlacadh fo speur na h-oidhche.”

Gu h-annasach, tha e coltach gu bheil an dealbh a thàinig às a sin a’ taisbeanadh cruthachadh na creige aig àm dol fodha na grèine iongantach. Ach, chan eil na dathan beòthail a tha a 'soilleireachadh an t-seallaidh mar thoradh air draoidheachd nàdair; tha iad, gu dearbh, nan cothlamadh de thruailleadh solais agus suidheachaidhean àile fo bhuaidh bailtean faisg air làimh.

Tha an ìomhaigh tarraingeach seo mar chuimhneachan air a’ chothromachadh fìnealta eadar daonnachd agus an saoghal nàdarra. Tha e cuideachd a’ soilleireachadh a’ bhuaidh gun fhiosta a th’ againn air an àrainneachd, eadhon anns na h-àiteachan as iomallaiche. Mar a bhios sgìrean bailteil a’ leudachadh agus a’ dol thairis air cruthan-tìre a bha uair iomallach, tha e a’ sìor fhàs dùbhlanach a bhith a’ glacadh speuran oidhche pristine gun solas fuadain.

Tro lionsa Marcin, tha bòidhchead paradoxical sealladh-tìre air a chuairteachadh le truailleadh solais a’ tighinn oirnn. Tha e na ghairm gu gnìomh, a’ cur ìmpidh oirnn cleachdaidhean seasmhach a chuir an gnìomh agus bòidhchead iongantach ar planaid a ghleidheadh ​​​​airson ginealaichean ri teachd.