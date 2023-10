A' Cumail Dòchais Beò: Turas Teaghlaich tro Dhoileas

Tha càraid Kitchener air dòigh air leth a lorg airson a bhith deimhinneach mu choinneamh dhùbhlain, gu sònraichte leis gu bheil an nighean aca, dà bhliadhna, Raiya, air a bhith a’ strì ri cùisean slàinte leantainneach bho rugadh iad. Às deidh fuireach fada anns an Aonad Dian-chùram Péidiatraiceach (PICU) aig Ospadal Cloinne McMaster Saidheansan Slàinte Hamilton (MCH), chaidh Raiya a leigeil ma sgaoil o chionn ghoirid agus tha i a-nis a’ faighinn cùram aig an taigh le taic bhon teaghlach shònraichte aice.

Tha turas Raiya air a chomharrachadh le fulangas agus diongmhaltas. Rugadh i ro-luath, le cuideam dìreach 1lb 4oz, thachair i ri duilgheadasan sgamhain a lean gu duilgheadasan analach. Bha a’ chiad turas aig Raiya gu MCH anns an Aonad Dian-chùram Ùr-bhreith, agus gu mì-fhortanach, chaidh an dàrna co-là-breith aice a phòsadh le tinneas. Ach, dh'fhuirich spiorad Raiya gun fhiosta.

Rè a h-ùine anns an PICU, fhuair Raiya cùram bho ghrunn phroifeasantaich cùram slàinte, nam measg banaltraman, lighichean-cuirp, agus eòlaichean beatha chloinne. Bha pàirt deatamach aca uile ann a bhith a’ toirt taic do shlànachadh Raiya agus a’ dèanamh cinnteach gu robh i comhfhurtail. Bha an Dotair Melissa J. Parker, lighiche luchd-obrach ann an cùram èiginneach péidiatraiceach, os cionn sgioba cùram slàinte Raiya, a’ làimhseachadh a cungaidh-leigheis gu grinn agus a’ dealbhadh plana airson a toirt a-mach às an inneal-èadhair mean air mhean.

Tha buanseasmhachd air a bhith na fheart sònraichte de thuras Raiya. Eadhon fhad ‘s a bha i a’ toirt a-steach, sheall Raiya a diongmhaltas le bhith a ’gabhail pàirt gnìomhach ann an grunn ghnìomhachdan. Le cuideachadh bhon eòlaiche-cuirp aice, fhuair i a neart agus a gluasad air ais tro chluich. Bha adhartas Raiya ri fhaicinn nuair a chaidh i bho bhith a’ cluich le bàlaichean agus Play Dough gu bhith a’ coiseachd mu dheireadh.

Anns an Lùnastal, chaidh Raiya tro mhodh tracheostomy gus a h-anail a leasachadh. Bha seo a’ toirt a-steach fosgladh na h-amhaich gus tiùb tracheostomy a chuir a-steach, a chumadh a slighe-adhair fosgailte agus a chuidicheadh ​​​​le anail. Fhuair Raiya ath-ghnàthachadh dian rè na h-ùine seo, agus fhuair a pàrantan trèanadh air mar a dhèiligeas iad rithe aig an taigh leis an traceostomy. Tha dùil gum bi an tracheostomy riatanach airson an ath dhà bhliadhna.

Tron turas dùbhlanach seo, tha teaghlach Raiya air a bhith na chrann de neart. Tha iad air a bhith comasach air dleastanasan cùram Raiya a chothromachadh le am beatha dachaigh agus dithis chloinne eile. Tha an taic a fhuair iad bho phroifeasantaich cùram slàinte agus an luchd-gràidh air a bhith air leth luachmhor.

Tha sgeulachd Raiya na theisteanas air cumhachd dòchais agus tapachd. A dh’aindeoin na cnapan-starra a tha air a bhith na h-aghaidh, tha i a’ leantainn air adhart a’ gluasad air adhart, air a stiùireadh le taic gun fhiosta a teaghlaich agus a sgioba cùram slàinte. Tha turas Raiya a’ cur nar cuimhne gu bheil a h-uile dad comasach le gaol agus diongmhaltas.

CÀBHA

1. Dè a th' ann an tracheostomy?

Is e modh lannsaireachd a th’ ann an tracheostomy a tha a’ toirt a-steach cruthachadh fosgladh air beulaibh an amhaich agus tiùb a chuir a-steach don phìob gaoithe (trachea). Bidh seo a’ cuideachadh le bhith a’ cumail an t-slighe-adhair fosgailte agus a’ cuideachadh le anail.

2. Dè a th' anns an Aonad Dian-chùram Péidiatraiceach (PICU)?

Tha an Aonad Dian-chùram Péidiatraiceach (PICU) na aonad sònraichte ann an ospadal a bheir seachad cùram dian agus làimhseachadh sònraichte do chloinn a tha gu dona tinn. Tha sgioba de phroifeiseantaich cùram slàinte air an deagh thrèanadh ann aig a bheil eòlas ann a bhith a’ toirt cùram do chloinn le feumalachdan meidigeach iom-fhillte.

3. Dè cho fada 'sa bha Raiya san ospadal?

Chuir Raiya seachad còrr air ceithir mìosan san ospadal, a’ toirt a-steach fuireach san Aonad Dian-chùram Ùr-bhreith (NICU) agus dà inntrigeadh don PICU.

4. Ciamar a sheall teaghlach Raiya an taic air an latha a chaidh a leigeil a-mach?

Air an latha a chaidh Raiya a leigeil a-mach às an ospadal, bha lèintean-t maidsidh air an teaghlach aice leis an abairt, “Fhuair mi 99 duilgheadas, ach chan e trach a th’ ann an aon, ”mar dhòigh aotrom air an tachartas a chomharrachadh agus fuireach deimhinneach.

