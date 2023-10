Rannsachadh Ùr a’ Sgrùdadh Buaidh Buaidh air Organics air Ceres

Is e aon de na lorgan iongantach a rinn misean Dawn NASA gu bheil stuthan organach iom-fhillte air Ceres, an rud as motha anns a’ chrios asteroid. Tha lorg moileciuilean aliphatic, air a dhèanamh suas de shlabhraidhean gualain agus haidridean, còmhla ri làthaireachd deigh uisge air Ceres a’ moladh gur dòcha gu robh a’ phlanaid corrach seo air aoigheachd a thoirt do na grìtheidean riatanach airson beatha.

Tha a’ cheist air cò às a thàinig na stuthan organach aliphatic seo bho thùs air Ceres air a bhith na chuspair de sgrùdadh dian bho chaidh an lorg ann an 2017. Tha cuid de sgrùdaidhean a’ moladh gun deach an lìbhrigeadh gu Ceres le comet no neach-buaidh làn organach, agus cuid eile a’ moladh gun do chruthaich iad air an planaid troich tro bhith ag atharrachadh a cuid stuthan le uisge briny. A dh'aindeoin cò às a thàinig iad, tha na buaidhean iomadach a tha air an uachdar a mhilleadh air buaidh a thoirt air na stuthan organach air Ceres.

Tha rannsachadh ùr, gu bhith air a thaisbeanadh aig coinneamh GSA Connects 2023 aig Comann Geòlais Ameireagaidh, ag amas air ar tuigse a leudachadh air mar a tha buaidhean air buaidh a thoirt air na moileciuilean aliphatic air Ceres. Tha buaidh nan co-dhùnaidhean sin deatamach airson a bhith a’ dearbhadh cò às a thàinig na stuthan organach sin agus a bhith a’ measadh mar a tha a’ phlanaid troich a’ fuireach.

Tha am prìomh neach-saidheans Terik Daly, neach-saidheans planaid aig Saotharlann Fiosaig Gnìomhaichte Johns Hopkins, a’ mìneachadh gun robh an sgrùdadh air a bhrosnachadh le bhith a’ lorg stuth-bheairteach an toiseach faisg air sgàineadh buaidh mhòr air Ceres. Tha an rannsachadh a’ sealltainn gum faodadh stuthan organach a bhith nas fharsainge na bhathas a’ creidsinn roimhe agus gu bheil e coltach gu bheil iad comasach air seasamh an aghaidh buaidhean fo chumhachan coltach ri Ceres.

Tha tuigse air a’ bhuaidh a bheir buaidh air stuthan organach Ceres riatanach airson a bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan na planaid troich seo agus mar a dh’ fhaodadh i a bhith air taic a thoirt do bheatha. Le bhith a’ dèanamh tuilleadh sgrùdaidh air tapachd nan stuthan organach sin agus an sgaoileadh thairis air Ceres, tha luchd-saidheans an dòchas seallaidhean nas doimhne fhaighinn air tùs agus àite-fuirich a’ bhuidhinn nèamhaidh inntinneach seo.

stòran:

- Saotharlann Fiosaig Gnìomhaichte NASA / Oilthigh Johns Hopkins

- Comann Geòlais Ameireagaidh