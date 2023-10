Lorgan-coise a’ moladh gun Ràinig daoine Ameireagaidh 23,000 bliadhna air ais: Sgrùdadh

Tha sgrùdadh ùr a’ toirt dùbhlan don chreideas stèidhichte gun do ràinig daoine taobh a-staigh Ameireagadh a-Tuath o chionn timcheall air 14,000 bliadhna. An àite sin, tha an sgrùdadh a’ toirt taic don bheachd gun robh daoine ann an Ameireagaidh cho tràth ri 23,000 bliadhna air ais, rè Linn na Deighe mu dheireadh. Tha lorg lorgan-coise fosail ann am New Mexico a’ cur 7,000 bliadhna ris a’ chlàr de làthaireachd dhaoine ann an Ameireagaidh, ag ath-sgrìobhadh ro-eachdraidh Ameireagaidh.

B 'e an creideas a bh' ann roimhe gun deach daoine a-steach do dh'Ameireaga a Tuath tro thrannsa gun deigh a chruthaich eadar dà chlàr deighe mòr. Ach, tha an sgrùdadh ùr a’ moladh nach robh an dàrna cuid an deigh a’ cur mòran bhacaidhean air an t-slighe aca no gun robh daoine air a bhith ann an Ameireagaidh airson ùine fada nas fhaide, is dòcha a’ ruighinn aig àm leaghadh nas tràithe.

B’ e aon dòigh a chaidh a chleachdadh san sgrùdadh gu ruige seo na lorgan-coise suirghe rèidio-carbon air sìol feòir dìg cumanta a lorgar ann an sreathan grùid. Ach, rinn cuid de luchd-rannsachaidh càineadh air toraidhean suirghe radiocarbon, a’ moladh gun robh na cinn-latha air an sgàineadh mar thoradh air a’ bhuaidh “uisge cruaidh”. Gus dèiligeadh ris a’ chàineadh seo, chleachd an sgioba rannsachaidh an dòigh air cytometry sruthadh gus poilean fosail a chunntadh agus a sgaradh airson suirghe rèidio-carbon.

Leig cytometry sruthadh, mar as trice air a chleachdadh ann an saidheans meidigeach, don luchd-rannsachaidh gràinean poilean a chunntadh agus a chuimseachadh. Le bhith a’ faighinn tòrr poilean, bha an sgioba comasach air planntrais a thaghadh, mar chraobhan giuthais, air nach biodh buaidh aig seann uisge. Às deidh obair-lann farsaing, dhearbh toraidhean dàta radiocarbon stèidhichte air poilean giuthais an eachdraidh thùsail de na lorgan-coise agus dhearbh iad nach robh seann bhuaidhean uisge air an làrach.

Chleachd an sgrùdadh cuideachd luminescence air a bhrosnachadh gu optigeach (OSL) mar sgrùdadh neo-eisimeileach. Tha OSL an urra ri cruinneachadh de lùth taobh a-staigh gràinean quartz, le barrachd lùth a’ nochdadh gràinean nas sine. Le bhith a’ samplachadh gràinean èiteag tiodhlaichte a’ cleachdadh phìoban meatailt, b’ urrainn don luchd-rannsachaidh faighinn a-mach an turas mu dheireadh a chunnaic na gràinean èiteig solas na grèine.

Tha an sgrùdadh seo a’ toirt dùbhlan don loidhne-tìm stèidhichte de thuineachadh daonna ann an Ameireagaidh, ga phutadh air ais grunn mhìltean bliadhna. Thug cleachdadh dhòighean ùr-ghnàthach leithid sruthadh cytometry agus cinn-latha OSL seachad fianais a bharrachd gus taic a thoirt do chinn-latha tràth làthaireachd dhaoine ann an Ameireagaidh rè Linn na Deighe mu dheireadh.

