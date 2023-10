A 'toirt a-mach eachdraidh: lorgan ùra air eadar-ghintinn daonna-Neanderthal

Tha sgrùdadh ùr-nodha air nochdadh gun robh daoine agus Neanderthals an sàs ann an eadar-ghintinn fada nas tràithe na bhathas a’ creidsinn roimhe, a thachair o chionn timcheall air 250,000 bliadhna. Tha an lorg seo a’ toirt dùbhlan don bheachd a th’ air a bhith ann o chionn fhada nach do thachair eadar-ghintinn ach o chionn 75,000 bliadhna. Tro mhion-sgrùdadh DNA, tha luchd-rannsachaidh air seallaidhean luachmhor a lorg air eachdraidh nan seann eadar-obrachaidhean sin.

Taisbeanaidhean bho Sgrùdaidhean DNA

Tha sgrùdaidhean roimhe air sealltainn gum faodar timcheall air sia sa cheud de na ginean ann an Neanderthals a lorg air ais gu daoine. A bharrachd air an sin, tha luchd-saidheans air faighinn a-mach gu bheil comharran DNA Neanderthal aig buidhnean sònraichte de dhaoine ann an Afraga fo-Sahara. Tha seo a 'moladh gun robh daoine tràth a' measgachadh le Neanderthals agus an dèidh sin thill iad a dh'Afraga, a 'fàgail lorg ginteil.

Tha Mìcheal Dannemann, àrd-ollamh co-cheangailte a tha a’ speisealachadh ann an genomics mean-fhàs agus sluaigh, ag ràdh gu bheil an rannsachadh ùr seo a’ toirt seachad barrachd mionaideachd ann a bhith a’ comharrachadh DNA Neanderthal ann an genomes daonna an latha an-diugh. A bharrachd air an sin, bidh e na chuideachadh le bhith a’ tuigsinn mar a thug measgachadh ghinean buaidh air feartan fiosaigeach an dà chuid Neanderthals agus daoine tràth. A bharrachd air an sin, tha e ag àrdachadh ar n-eòlais air na pàtrain imrich agus an eadar-obrachadh aca san àm a dh’ fhalbh.

làthaireachd DNA Neanderthal ann an Afraga a tha fon Sahara

Tha sgrùdadh a chaidh fhoillseachadh o chionn ghoirid anns an iris Cell air nochdadh gu bheil DNA Neanderthal ann an daoine fa leth de shliochd Afraganach fon Sahara. Ged a tha tùs an DNA seo fhathast dìomhair, bha an sgrùdadh gu sònraichte ag amas air àireamhan le ceanglaichean sinnsearachd ri Niger-Congo.

Gus solas a thoirt air làthaireachd DNA Neanderthal ann an àireamhan daonna an latha an-diugh, rinn luchd-rannsachaidh coimeas eadar stuthan ginteil bho sheann Neanderthal ris an canar an “Altai Neanderthal” ri ginean 180 neach bho dhà dhusan sluagh Afraganach fo-Sahara.

Tro sgrùdadh staitistigeil, chomharraich an luchd-saidheans caochlaidhean ginteil co-roinnte eadar daoine agus Neanderthals agus rinn iad sgrùdadh air mar a chaidh na dreachan sin de ghinean a shealbhachadh. Lorg an sgrùdadh gu robh DNA Neanderthal anns a h-uile genome Afraganach fon Sahara a chaidh a sgrùdadh, le cuid de àireamhan a’ nochdadh suas ri 1.5 sa cheud de stuth ginteil Neanderthal. Tha an sealladh luachmhor seo air eadar-ghintinn a’ nochdadh gun deach na genomes sin a shealbhachadh bho dhaoine a bha a’ measgachadh le Neanderthals agus a thill a dh’Afraga.

Sgrùdaidhean o chionn ghoirid a 'sealltainn làthaireachd DNA Neanderthal

Gu h-inntinneach, lorg luchd-rannsachaidh gu robh a’ mhòr-chuid de DNA Neanderthal ann an genomes daonna stèidhichte ann an roinnean nach eil a’ còdachadh synthesis pròtain. Air an làimh eile, cha robh ginean Neanderthal anns na h-aon roinnean sin ann an DNA daonna. Tha seo a 'moladh nach robh Neanderthals a' còrdadh ri ginean daonna rè a 'phròiseas mean-fhàs aca. An àite sin, dh'fhàs an dà ghnè ann an dòigh eadar-dhealaichte, ag atharrachadh an genomes airson diofar adhbharan.

Tha Fernando Villanea, eòlaiche ginteil sluaigh bho Oilthigh Colorado Boulder, a’ cur cuideam air cho cudromach sa tha an lorg seo. Tha e a' moladh nach eil e a' ciallachadh nach eil gin de na ginean nas fheàrr no nas ìsle na an tè eile; thàinig iad air adhart gu bhith a’ coileanadh diofar ghnìomhan taobh a-staigh genoma gach gnè.

Barrachd bheachdan air mean-fhàs daonna

Tha na co-dhùnaidhean iongantach seo a’ toirt cothrom do luchd-saidheans tuilleadh lèirsinn fhaighinn air iom-fhillteachd mean-fhàs daonna. Tha Sarah Tishkoff, àrd-ùghdar an sgrùdaidh agus àrd-ollamh gintinneachd is bith-eòlas aig Oilthigh Pennsylvania, a’ moladh sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air cumadh ginteil an t-sluaigh a bha beò o chionn 250,000 bliadhna agus mar a tha e an coimeas ri ginean dhaoine an latha an-diugh. Dh’ fhaodadh an sgrùdadh coimeasach seo fiosrachadh luachmhor fhoillseachadh mu eachdraidh agus atharrachadh ar gnè.

FAQ:

C: Cuin a rinn daoine agus Neanderthals eadar-ghnèitheachd an toiseach?

F: Tha rannsachadh ùr a’ moladh gun do thachair eadar-ghintinn o chionn timcheall air 250,000 bliadhna, a’ toirt dùbhlan do chreideasan a bha ann roimhe gun do thachair e o chionn 75,000 bliadhna.

C: Càite an lorgar DNA Neanderthal ann an daoine an latha an-diugh?

F: Gheibhear DNA Neanderthal ann an cruth ginteil dhaoine a tha a’ fuireach ann an Afraga fo-Sahara, gu sònraichte ann an àireamhan le ceanglaichean sinnsearachd ri Niger-Congo.

C: Dè tha làthaireachd DNA Neanderthal ann an daoine an latha an-diugh a’ nochdadh?

F: Tha e a 'moladh gun robh daoine tràth a' measgachadh le Neanderthals agus an uairsin air ais a dh'Afraga, a 'fàgail cruth ginteil.

C: Dè na seallaidhean a gheibhear bho bhith a’ sgrùdadh DNA Neanderthal ann an genomes daonna an latha an-diugh?

F: Le bhith a’ dèanamh anailis air buaidh measgachadh gine eadar Neanderthals agus daoine tràtha, is urrainn do luchd-saidheans tuigse nas fheàrr fhaighinn air feartan fiosaigeach an dà bhuidheann agus an imrich agus an eadar-obrachadh san àm a dh’ fhalbh.