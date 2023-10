Dh’ fhaodadh asteroid 12P/Pons-Brooks a bhith ri fhaicinn don t-sùil rùisgte ann an 2024

Thathas an dùil gun tèid Comet 12P/Pons-Brooks, a tha ainmeil airson a ghnìomhachd cryovolcanic, as fhaisge air an Talamh air 21 Giblean, 2024. Le trast-thomhas de mu 18.6 mìle (30 km), tha comas aige a bhith follaiseach don t-sùil rùisgte rè ùine. a' choinneamh dhlùth so.

Is e pròiseas geòlais a th’ ann an cryovolcanism, ris an canar cuideachd bholcànachas fuar, far am bi stuthan reòta, leithid uisge, ammonia, no meatan, a’ sprèadhadh bhon taobh a-staigh de chorp celestial an àite creag leaghte. Gu tric lorgar na cryovolcanoes seo ann am bodhaigean reòthte leithid comets agus cuid de ghealaich ann an siostam na grèine a-muigh.

Chaidh Comet 12P/Pons-Brooks a lorg an toiseach leis an speuradair Jean Louis Pons ann an 1812, agus an dèidh sin chaidh ath-lorg gu neo-eisimeileach le Uilleam Raibeart Brooks ann an 1883. Tha i a’ leantainn orbit elliptical timcheall na grèine, le ùine cuibheasach de mu 70.5 bliadhna.

Rè an dòigh as fhaisge air an Talamh ann an 2024, tha e comasach gum bi 12P / Pons-Brooks ri fhaicinn don t-sùil rùisgte. Tha seo a’ ciallachadh, às aonais taic bho teileasgopan no prosbaig, gur dòcha gum faic stargazers an comet ann an speur na h-oidhche. Ach, uaireannan faodaidh faicsinneachd comets a bhith do-chreidsinneach, leis gu bheil e an urra ri nithean leithid soilleireachd a’ chomadaidh agus cho faisg air an Talamh.

Tha comets air an dèanamh suas de mheasgachadh de stuthan luaineach, leithid deigh uisge, duslach, carbon dà-ogsaid, agus meatan. Nuair a thig comet nas fhaisge air a’ Ghrian, bidh teas ag adhbhrachadh gum bi na stuthan so-ruigsinneach sin a’ falmhachadh agus a’ toirt a-mach coma, no àile, timcheall air an niuclas. Is e a’ choma shoilleir seo agus earball a’ chomadaidh a bhios a’ dèanamh comets rim faicinn bhon Talamh.

Tha e cudromach gum bi luchd-dealasach reul-eòlais a' cumail suas ris an fhiosrachadh as ùire agus an ro-innse a thaobh faicsinneachd comet 12P/Pons-Brooks ann an 2024. Le sìde cheart agus speur soilleir na h-oidhche, tha cothrom ann an comet cryovolcanic seo fhaicinn leis an lomnochd. sùil.

Stòran: comet cryovolcanic 12P/Pons-Brooks; Cryovolcanism; Comet