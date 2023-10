Tha an Teileasgop Hubble Space air ìomhaigh ùr iongantach fhoillseachadh den galaxy shnìomhanach IC 5332. Suidhichte mu 30 millean bliadhna aotrom air falbh ann an snaidheadair reul-bhad, tha sealladh aghaidh-ri-aghaidh an galaxy a 'toirt sealladh mòrail. Tha an ìomhaigh a’ taisbeanadh an structair mhòr, chruinn aige, le gàirdeanan snìomhach làn-chòmhdach air an sgeadachadh le cruinneachaidhean de chruthachadh rionnagan soilleir.

Nuair a chanas sinn gu bheil galaxy “aghaidh-air,” tha e a’ ciallachadh gu bheil e coltach gu bheil e cruinn agus ann an cruth diosc nuair a choimheadas e bhon Talamh. Tha an sealladh seo a’ toirt sealladh soilleir dhuinn gus feartan toinnte an galaxy fhaicinn. An coimeas ri sin, bhiodh sealladh “iomall” a’ nochdadh coltas squashed, cumadh ugh-chruthach, a’ lughdachadh ar faicsinneachd de ghàirdeanan shnìomhanach an galaxy.

Tha IC 5332 air a chomharrachadh mar galaxy seòrsa SABc, a’ nochdadh nach eil structar bàr meadhanach follaiseach ann agus nach eil na gàirdeanan snìomhach aige air an leòn gu teann. Tha structar sònraichte ann an cumadh bàr aig timcheall air dà thrian de galaxan snìomhach aig an ionad, agus cuid eile a’ nochdadh gàirdeanan snìomhach gun bhacadh a thàinig bho aon phuing. Tha IC 5332 a’ tuiteam a-steach don roinn eadar-mheadhanach, air a chomharrachadh leis an “SAB” san t-seòrsachadh aige.

Ged a tha gàirdeanan soilleir de rionnagan soilleir anns an galaxy seo a’ sìneadh a-mach bhon chridhe thiugh, aotrom aice, chan eil na gàirdeanan snìomhach fhèin air an leòn gu teann. Sin as coireach gu bheilear a’ toirt “c” ann an litrichean beaga air an sgèile seòrsachaidh, le “a” a’ nochdadh gàirdeanan a tha air an leòn gu teann agus “d” a’ riochdachadh gàirdeanan leòinte.

Tha an Teileasgop Hubble fhathast a’ cur iongnadh oirnn leis a’ chomas a th’ aige air seallaidhean iongantach de galaxies fad às a ghlacadh. Tro na beachdan aige, gheibh sinn sealladh air bòidhchead mòr agus iom-fhillteachd na cruinne.

