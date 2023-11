Beachdan ùra air NGC 1566: A’ tilgeil solas air buidhnean Galaxy

Tha an Teileasgop Hubble Space air leth brosnachail a-rithist air sealladh iongantach a thoirt dhuinn air doimhneachd na cruinne. An turas seo, bha an lionsa aige a’ cuimseachadh air NGC 1566, galaxy shnìomhanach a tha suidhichte mu 60 millean bliadhna aotrom air falbh ann an reul-bhad Dorado. Is e an rud a tha a’ dèanamh NGC 1566 gu sònraichte inntinneach an seòrsachadh mar galaxy shnìomhanach eadar-mheadhanach, no nas mionaidiche, galaxy shnìomhanach le casg lag. Ged nach eil structar sònraichte ann an cumadh bàr air, faodar pàirt bàr lag a lorg fhathast.

Gu sònraichte, tha coltas iongantach air NGC 1566 ri galaxy shnìomhanach eile a chunnaic an Hubble, ris an canar IC 5332.

A bhuineas don bhuidheann galaxy Dorado, tha NGC 1566 mar phàirt de chruinneachaidhean de galaxies ceangailte le grabhataidh a tha nas lugha ann an sgèile an taca ri cruinneachaidhean galaxy. Mar as trice tha deichean de galaxies anns na co-chruinneachaidhean sin, ris an canar buidhnean galaxy, ach faodaidh na ceudan a bhith ann an cruinneachaidhean. Ach, tha an loidhne dealachaidh eadar buidheann agus buidheann fhathast teagmhach. Tha speuradairean air mìneachadh a mholadh airson buidhnean galaxy mar a bhith a’ toirt a-steach ceanglaichean seasmhach le tomad còmhla nas lugha na 80 trillion Suns.

Tha dearbh cho-dhèanamh buidheann Dorado air a bhith na dhùbhlan, le diofar phàipearan saidheansail a’ toirt a-steach cruinneachaidhean eadar-dhealaichte de galaxies taobh a-staigh a rangannan. Tha an duilgheadas ag èirigh às aonais puingean iomraidh stèidhichte san fhànais agus an iom-fhillteachd gnèitheach ann a bhith a’ tomhas astaran cosmach gu ceart. A bharrachd air an sin, bhon t-sealladh againn air an Talamh, tha e coltach gu bheil cuid de galaxies ag eadar-obrachadh gu optigeach a-mhàin air sgàth ar sealladh. Mar thoradh air an sin, tha speuradairean an urra ri innealan agus dòighean-obrach sòlaimte gus suidheachadh galaxy agus an ceangal buidhne aca a dhearbhadh.

Fhad ‘s a tha an NGC 1566 inntinneach aig cridhe na h-ìomhaigh, tha nithean cùl-fhiosrachaidh lag a dh’ iarras ar n-aire. Tha eadar-dhealachadh eadar na puingean solais sin agus an fheadhainn a tha dìreach co-cheangailte ris an galaxy na dhuilgheadas a tha mu choinneamh speuradairean. Tha an suidheachadh aca mar sgàthan air an dùbhlan a bhith a’ sònrachadh galaxies gu buidhnean sònraichte gu ceart.

Mar a bhios sinn a’ dol nas doimhne a-steach do dhìomhaireachd na cruinne-cè, bidh gach sealladh bho ionnstramaidean cumhachdach mar an Teileasgop Hubble Space a’ cur pìos eile ris an tòimhseachan celestial. Le bhith a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan galaxies fad às agus na dàimhean toinnte aca, bidh sinn nas fhaisge air a bhith a’ tuigsinn nan iom-fhillteachd mhòr a tha taobh a-muigh ar saoghal.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

Dè a th’ ann an NGC 1566?

Tha NGC 1566 na galaxy shnìomhanach a tha suidhichte ann an reul-bhad a deas Dorado, mu 60 millean bliadhna aotrom air falbh bhon Talamh. Tha e air a chomharrachadh mar galaxy shnìomhanach eadar-mheadhanach no galaxy shnìomhanach lag air sgàth gu bheil structar bàr lag ann.

Dè a th’ anns a’ bhuidheann galaxy Dorado?

Tha am buidheann galaxy Dorado na chruinneachadh de galaxies ceangailte le grabhataidh a tha nas lugha na cruinneachaidhean galaxy. Tha e air a dhèanamh suas de iomadh galaxies, nam measg NGC 1566, agus tha e air a chomharrachadh le dìth eadar-dhealachaidh soilleir eadar buidhnean agus cruinneachaidhean.

Ciamar a bhios speuradairean a’ dearbhadh ceanglaichean buidheann galaxy?

Bidh speuradairean an urra ri innealan agus dòighean sòlaimte gus suidheachadh galaxy a dhearbhadh agus a cheangal ri buidhnean sònraichte. Le bhith a’ beachdachadh air nithean leithid seasmhachd, buadhan grabhataidh, agus tomadan mòra, bidh iad ag obair a dh’ionnsaigh ceanglaichean buidhne ceart a stèidheachadh airson galaxies.

Carson a tha e dùbhlanach co-dhùnaidhean buidheann galaxy a dhearbhadh?

Tha dìth puingean iomraidh stèidhichte san fhànais, duilgheadasan ann a bhith a’ tomhas astaran cosmach gu ceart, agus eadar-obrachadh optigeach galaxies bho shealladh na Talmhainn a’ cur ri iom-fhillteachd a bhith a’ sònrachadh galaxies do bhuidhnean sònraichte. Mar thoradh air an sin, faodaidh diofar phàipearan saidheansail a bhith a 'gabhail a-steach galaxies eadar-dhealaichte taobh a-staigh an aon bhuidheann.