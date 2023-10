Bidh Hubble a’ nochdadh Ìomhaigh iongantach de Lenticular Galaxy NGC 612

Tha an Teileasgop Hubble Space air ar iongnadh a-rithist le ìomhaigh iongantach, an turas seo den galaxy lenticular NGC 612. Suidhichte timcheall air 400 millean bliadhna aotrom air falbh ann an reul-bhad an snaidheadair, tha NGC 612 na nì nèamhaidh gun samhail agus inntinneach.

Bidh galaxan lenticular, mar NGC 612, a’ co-roinn rudan coltach ri galaxan snìomhach a thaobh cumadh. Tha bulge sa mheadhan aca air a chuairteachadh le diosc, ach chan eil na gàirdeanan snìomhach sònraichte aca. A thaobh NGC 612, tha an diosc galactic sa mhòr-chuid air a dhèanamh suas de gas haidridean fuar agus duslach, a bheir dha na seallaidhean orains is dorcha dearg aige. Nuair a choimheadas sinn bhon Talamh, chì sinn sealladh air thoiseach air an galaxy tarraingeach seo.

Is e aon de na feartan as sònraichte de NGC 612 gu bheil toll dubh anabarrach aig a chridhe. A’ cuairteachadh an toll dubh, bidh duslach agus gas bhon diosc galactic a’ gluasad mar a tha e air a tharraing a-steach do tharraing imtharraing an toll dubh. Tha an suathadh mòr a thig bhon stuth tuiteamach seo ag adhbhrachadh gun sgaoil e solas thairis air an speactram electromagnetic. Mar thoradh air an sin, tha an roinn mheadhanach de NGC 612 a 'nochdadh timcheall air 100 uair nas gile na na rionnagan eile anns an galaxy còmhla. Tha an iongantas seo a’ seòrsachadh NGC 612 mar galaxy Seyfert, a tha ainmeil airson a bhith a’ sgaoileadh mòran de rèididheachd infridhearg a dh’ aindeoin a bhith a’ nochdadh àbhaisteach ann am tricead optigeach. Gu sònraichte, tha NGC 612 air a chomharrachadh mar galaxy Seyfert Type II mar thoradh air gluasad socair cùis timcheall air a niuclas.

Is e an rud a tha a’ suidheachadh NGC 612 a bharrachd air galaxies lenticular eile an sluagh neo-àbhaisteach òg aige. Ged a bhios galaxan lenticular mar as trice air an dèanamh suas de rionnagan nas sine le glè bheag de chruthachadh rionnagan leantainneach, tha rionnagan ann an NGC 612 nach eil ach eadar 40 agus 100 millean bliadhna a dh'aois. A bharrachd air an sin, is e NGC 612 aon den bheagan galaxan lenticular a tha aithnichte a tha a’ nochdadh sgaoilidhean rèidio làidir. Tha galaxies rèidio, leithid NGC 612, air an comharrachadh leis an soilleireachd àrd ann am tricead rèidio. Tha NGC 612 co-cheangailte ri stòr rèidio ris an canar PKS 0131-36 agus tha e mar aon de dìreach còig eisimpleirean aithnichte de galaxy lenticular rèidio soilleir.

Tha speuradairean a’ cumail a-mach gur dòcha gu robh eadar-obrachadh le galaxy snìomhanach san àm a dh’ fhalbh air cur ri sgaoilidhean rèidio leasaichte NGC 612. Tha meadhan sgìre NGC 612 a’ taisbeanadh feartan a chithear gu cumanta ann an galaxies rèidio, agus le bhith a’ sgrùdadh uinneanan mar sin leigidh speuradairean tuigse nas doimhne fhaighinn air carson a bhios galaxies sònraichte a’ sgaoileadh comharran rèidio làidir.

Mar thoradh air an ìomhaigh as ùire aig Hubble Space Telescope, tha ar tuigse air iom-fhillteachd agus dìomhaireachd NGC 612 air a neartachadh gu mòr. Taing dha na comasan iongantach aig Hubble, tha sinn a’ leantainn air adhart a’ faighinn a-mach dìomhaireachdan ar cruinne-cè.

stòran:

- Creideas Ìomhaigh: Teileasgop Hubble Space NASA, ESA, A Barth, Oilthigh California - Irvine, agus B Boizelle, Oilthigh Brigham Young; Giullachd: Gladys Kober, NASA / Oilthigh Caitligeach Ameireagaidh.