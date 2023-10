Ìomhaigh Galaxy ùr a’ nochdadh toraidhean tearc

Tha an Teileasgop Hubble Space air ìomhaigh tarraingeach a thoirt seachad de NGC 612, galaxy lenticular gnìomhach a tha suidhichte mu 400 millean solas-bliadhna bhon Talamh. Air a lorg leis an reul-eòlaiche Breatannach John Herschel ann an 1837, tha an galaxy seo ri fhaicinn gu furasta bhon leth-chruinne a deas.

Chan e a-mhàin gu bheil NGC 612 na galaxy gnìomhach ach tha e cuideachd a’ tighinn fon roinn de galaxy Seyfert, an seòrsa galaxy gnìomhach as cumanta. Gu sònraichte, tha e air a chomharrachadh mar Seyfert Seòrsa II, a 'sealltainn gu bheil a' chùis timcheall air a mheadhan a 'gluasad gu socair timcheall an niuclas. Is e feart inntinneach de NGC 612 na rionnagan caran òga aige, a thathas a’ meas a tha eadar 40 agus 100 millean bliadhna a dh’aois.

Is e an rud a tha a ’suidheachadh NGC 612 bho chèile an inbhe aige mar galaxy rèidio tearc neo-elliptigeach, a’ ciallachadh gu bheil e a ’nochdadh sgaoilidhean rèidio mòr. Tha an ceangal a th’ aige ris an stòr rèidio PKS 0131-36 na fheart neo-àbhaisteach, leis nach deach ach còig galaxies lenticular rèidio-sgaoilidh leithid seo a chomharrachadh gu ruige seo anns a’ chruinne-cè.

Tha luchd-saidheans air grunn teòiridhean a mholadh gus na sgaoilidhean rèidio neo-àbhaisteach a chaidh fhaicinn ann an NGC 612 a mhìneachadh. Tha aon chothrom a 'moladh gun robh na sgaoilidhean sin mar thoradh air eadar-obrachadh san àm a dh'fhalbh le galaxy shnìomhanach. Tha beachd-bharail eile a’ sgrùdadh bulge soilleir agus ceannasach an galaxy, coltach ris na buillean a lorgar ann an galaxies rèidio elliptical.

Tha pàirt deatamach aig Teileasgop Hubble Space, co-obrachadh eadar NASA agus ESA, ann a bhith ag amharc agus ag adhartachadh ar tuigse air a’ chruinne-cè. Nuair a chaidh a chuir air bhog ann an 1990 air bòrd an Space Shuttle Discovery thug e comasan faicsinneach agus fo-dhearg dha, a’ toirt cothrom dha soilleireachd agus mionaideachd gun choimeas ann a bhith a’ sgrùdadh nithean celestial.

