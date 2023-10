A’ sgrùdadh Hotbed Cruth Rionnag: G35.2-0.7N

Tha an Teileasgop Hubble Space air sealladh iongantach a ghlacadh de sgìre gleansach a tha a’ cruthachadh rionnagan ris an canar G35.2-0.7N. Suidhichte timcheall air 7,200 bliadhna aotrom air falbh anns an reul-bhad Aquila, tha an roinn seo na mheadhan airson cruthachadh rionnagan mòra. Tha na rionnagan a tha a’ cruthachadh san raon seo cho mòr is gun spreadh iad mu dheireadh mar supernovae cumhachdach.

Tha an taisbeanadh iongantach de sholas san roinn seo air adhbhrachadh le jet protostellar, a tha na ghiùlan mòr le fòcas air a chuir a-mach à rionnag òg air a chuairteachadh le gas is duslach. Tha àite deatamach aig na jets protostellar sin ann am pròiseas cruthachadh rionnagan.

Ach, tha na sgòthan duslach beairteach san roinn seo a’ falach sealladh nan rionnagan fhèin. Chithear an rionnag a tha an urra ris a’ chidhe, a bharrachd air a’ chidhe stuth a tha e a’ sgaoileadh, faisg air meadhan na h-ìomhaigh a chaidh a ghlacadh le Hubble’s Wide Field Camera 3 (WFC3). Tha an t-sreath orains a chithear san ìomhaigh a’ riochdachadh cuas anns an duslach a chruthaich feachd a’ chidhe agus e a’ gluasad gar n-ionnsaigh. Tha an duslach fhathast a’ cur bacadh air cuid den t-solas a bhios am protostar a’ sgaoileadh, agus mar thoradh air an sin bidh an dath dearg a’ faicinn.

Tha comas aig WFC3 an Teileasgop Hubble Space, a chuir speuradairean a-steach aig àm Hubble Servicing Mission 4 ann an 2009, an cruinne-cè fhaicinn ann an roinnean ultraviolet, faicsinneach agus faisg air infridhearg den speactram. Tha an comas seo a’ leigeil le luchd-saidheans sgrùdadh a dhèanamh air raon farsaing de nithean celestial agus uinneanan, bho galaxies fad às gu nithean taobh a-staigh ar siostam grèine fhèin, a’ toirt a-steach exoplanets.

Tha rùn iongantach WFC3 agus sealladh farsaing a’ toirt cothrom do speuradairean sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air an àm a dh’ fhalbh, a’ sgrùdadh rionnagan is galaxies nas fhaide air ais ann an tìm na bha a-riamh roimhe. Tha an sealladh seo a-steach do chridhe G35.2-0.7N a’ toirt seachad seallaidhean luachmhor air a’ phròiseas inntinneach a thaobh cruthachadh rionnagan mòra.

stòran:

- Artaigil stòr

- Cunntas Twitter Hubble - @NASAHubble