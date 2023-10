Tha NGC 1087, galaxy shnìomhanach toirmisgte breagha, a tha suidhichte ann an reul-bhad Cetus, air ùidh luchd-saidheans a ghlacadh. Tha an galaxy seo, a tha suidhichte 80 millean bliadhna aotrom air falbh, le trast-thomhas de 87,000 solas-bliadhna. Tha niuclas caran beag na mheadhan, agus tha an structar shnìomhanach aige air a mhìneachadh leis na slighean duslach follaiseach aige, a chithear mar chruthan dorcha dearg.

Is e an taobh as iongantaiche de NGC 1087 am bàr stellar aige, structar fada geal-geal a tha suidhichte aig cridhe an galaxy. Eu-coltach ri galaxies toirmisgte eile, tha bàr stellar NGC 1087 an ìre mhath nas giorra. Ann an galaxies toirmisgte àbhaisteach, bidh na feachdan grabhataidh a tha a’ tighinn bhon phrìomh sgìre a’ tàladh mòran gas, a’ leantainn gu cruthachadh rionnagan spreadhaidh agus an uairsin crìonadh mean air mhean. Ach, tha NGC 1087 a’ gluasad bhon phàtran seo, leis gu bheil e a’ nochdadh comharran de chruthachadh rionnagan leantainneach. Tha am feart sònraichte seo air feòrachas speuradairean a bhrosnachadh.

Tron eachdraidh, tha luchd-saidheans air a bhith air am beò-ghlacadh le dìomhaireachdan an cosmos. Is e aon neach den leithid an reul-eòlaiche Breatannach Uilleam Herschel, a rinn lorgan ùr-nodha san 18mh linn. Bha na seallaidhean tionnsgalach aig Herschel air reultan agus galaxies a’ cur bunait airson ar tuigse ùr-nodha air a’ chruinne-cè.

Tha NGC 1087 a’ leantainn air adhart a’ fuasgladh dìomhaireachdan cruthachadh rionnagan taobh a-staigh a ghàirdeanan snìomhach duslach. Ged a tha e suidhichte fada bhon reul-bhad Milky Way againn fhèin, tha an nì celestial fad às seo na theisteanas air bòidhchead agus iom-fhillteachd a’ chosmos.

