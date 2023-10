Seallaidhean ùra air a’ Bhuidheann Galaxy Eadar-ghnìomhach Arp-Madore 2339-661

Tha an ìomhaigh tarraingeach seo a thog an Teileasgop Hubble Space a’ taisbeanadh a’ phaidhir galaxy inntinneach ris an canar Arp-Madore 2339-661. Fhad ‘s a tha grunn galaxan sònraichte ann an catalog Arp-Madore, tha feart neo-àbhaisteach aig a’ bhuidheann shònraichte seo - chan eil dà, ach trì galaxies ann an sàs ann an eadar-obrachadh.

Is e an dà galax follaiseach san ìomhaigh NGC 7733 (gu h-ìosal air an làimh dheis) agus NGC 7734 (clì gu h-àrd). Ach, ma nì duine sgrùdadh air gàirdean àrd NGC 7733, mothaichidh iad structar coltach ri snaidhm le dath sònraichte, gu ìre falaichte le duslach dorcha. Tha coltas gu bheil an structar seo, ris an canar an-dràsta NGC 7733N, ceangailte ri NGC 7733 ach tha gluasad mòr a bharrachd aige san astar aige. Mar thoradh air an sin, tha e gu math so-chreidsinneach gu bheil NGC 7733N a’ riochdachadh eintiteas neo-eisimeileach seach dìreach leudachadh air NGC 7733. Tha an t-iongantas seo a’ soilleireachadh na dùbhlain a tha ro speuradairean amharc ann a bhith ag aithneachadh a bheil nithean celestial nan aonadan singilte no ioma-ghnèitheach, gu h-àraidh nuair a nochdas an rèiteachadh spàsail aca air a chruachadh bho thalamh na Talmhainn sealladh.

Suidhichte mu 500 millean solas-bliadhna air falbh bhon Talamh ann an reul-bhad Tucana, tha na trì galaxies sa bhuidheann seo ag eadar-obrachadh gu mòr le chèile. Air ainmeachadh ann an litreachas saidheansail mar “buidheann aonaidh,” thathas an dùil gun tig iad còmhla mar aon bhuidheann mu dheireadh.

Gun teagamh, tha foillseachadh an treas galaxy eadar-obrachail ann an Arp-Madore 2339-661 a’ brosnachadh luchd-saidheans gu bhith a’ dol nas doimhne a-steach do nàdar agus daineamaigs an t-siostaim shònraichte seo. Le tuilleadh sgrùdaidh agus anailis, tha speuradairean an dòchas tuigse nas coileanta fhaighinn air na h-eadar-obrachaidhean iom-fhillte eadar galaxies agus na dòighean a tha a’ riaghladh an aonaidhean.

FAQ:

Q: Dè a th 'ann an catalog Arp-Madore?

F: Tha catalog Arp-Madore na chruinneachadh de galaxan sònraichte a chunnaic speuradairean.

Q: Cia mheud galaxies a tha ag eadar-obrachadh ann an Arp-Madore 2339-661?

A: Tha Arp-Madore 2339-661 a’ nochdadh trì galaxies eadar-ghnìomhach.

Q: Dè cho cudromach sa tha an structar coltach ri snaidhm ann an NGC 7733?

A: Tha an structar coltach ri snaidhm, ris an canar NGC 7733N, a’ taisbeanadh dath eadar-dhealaichte an taca ri gàirdean NGC 7733 agus tha gluasad dearg sònraichte aige, a’ moladh gur e eintiteas neo-eisimeileach a th’ ann.

C: Ciamar a tha na galaxies sa bhuidheann seo ag eadar-obrachadh?

F: Bidh na galaxies ann an Arp-Madore 2339-661 ag eadar-obrachadh gu trom le chèile, is dòcha a’ leantainn gu an aonachadh san àm ri teachd.