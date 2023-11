An Taurid Meteor Shower: Sealladh Celestial ann an Dà Achd

Is e tachartas bliadhnail a th’ ann am fras Taurid meteor a bhios a’ tarraing luchd-rionnagan agus luchd-dealasach reul-eòlas le chèile. Eu-coltach ri frasan meteor eile, tha na Taurids a’ tabhann eòlas gun samhail le dà phrìomh oidhche eadar-dhealaichte a’ tachairt còig latha bho chèile. Tha na frasan seo ainmeil airson na buill-teine ​​aca – meteors sgoinneil a tha a’ soillseachadh speur na h-oidhche agus iad a’ tuiteam tro àile na Talmhainn. Ged is dòcha nach toir na Taurids àireamh àrd de rionnagan seilg, tha an taisbeanadh celestial aca mar aon nach bu chòir a chall.

Is e a 'chiad ghnìomh den choileanadh cosmaigeach seo am fras meteor Southern Taurid, a' ruighinn an ìre as àirde anmoch air Diluain, Samhain 6, agus tràth air Dimàirt, Samhain 7. Ged a tha am fras a 'sìneadh bho 23 Sultain gu 8 Dùbhlachd, tha an gnìomhachd as iongantaiche a' tachairt orra sin. cinn-latha sònraichte. Às deidh an t-seallaidh seo, tha an àrd-ùrlar air a shuidheachadh airson an dàrna achd - fras meteor Northern Taurid. A’ gabhail àite thar oidhche air Disathairne, Samhain 11, agus tràth air Didòmhnaich, 12 Samhain, tha an taisbeanadh seo a’ gealltainn àrdachadh sònraichte ann an gnìomhachd ball-teine.

Tha an dà fhras meteor a’ faighinn an ainm bhon reul-bhad Taurus, an tarbh, a bhios a’ sgeadachadh speur na h-oidhche ann an seusan an fhoghair. Ged a dh’ fhaodadh coltas gu bheil na meteors a’ tighinn bho sgìre Taurus, chan eil iad co-cheangailte ris a’ reul-bhad fhèin. An àite sin, bidh iad a’ cruthachadh dannsa inntinneach leis na rionnagan, a’ tarraing luchd-amhairc leis a’ bhòidhchead aca.

Gus na tachartasan celestial inntinneach sin fhaicinn, tha e deatamach beachdachadh air suidheachadh na gealaich. Aig àirde nan Taurids a Deas, bidh gealach gibbous a tha air a shoilleireachadh le 59% a’ toirt gràs do na speuran bho mheadhan oidhche air adhart. Ach, tha stùc Northern Taurids a’ dol aig an aon àm ri gealach corran a tha a’ crìonadh, le dìreach 4% de shoillseachadh, ag èirigh goirid ro èirigh na grèine. Bheir an dorchadas as fheàrr seo an cothrom as fheàrr do luchd-amhairc rionnagan seilg agus buill-teine ​​​​fhaicinn - fhad ‘s a tha speur na h-oidhche fhathast soilleir.

Mar a bhios frasan meteor Taurid a’ nochdadh, tha e cudromach tuigsinn an iongantas a tha iad a’ riochdachadh. Tha rionnagan seilg, ris an canar gu saidheansail meteoroids, nam mìrean beaga a tha a’ dol a-steach do àile na Talmhainn, a’ cruthachadh sruthan aotrom thar na speuran fhad ‘s a bhios iad a’ briseadh sìos. Tha NASA a’ moladh gur dòcha gur e comet 2P/Encke tùs nan Taurids, a dh’ fhaodadh lorg fhaighinn air sprùilleach creagach faisg air orbit na Talmhainn o chionn linntean.

Dèan ullachadh airson a bhith air do mhealladh le fras meteor Taurid fhad ‘s a bhios e a’ leudachadh ann an dà ghnìomh sònraichte. Comharraich na mìosachain agad agus gabh an cothrom a bhith a’ faicinn an t-seallaidh nèamhaidh seo a tha a’ gealltainn a bhith a’ lasadh mac-meanmna nan stargazers agus a’ cur nar cuimhne na h-iongantasan mòra a tha taobh a-muigh ar planaid.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

C: Cò mheud rionnag seilg a chithear aig na h-oidhcheannan as àirde de fhrasan meteor Taurid?

F: Gu cuibheasach, tha na frasan meteor Taurid a’ tabhann nas lugha na 10 rionnagan seilg san uair air na h-oidhcheannan as àirde aca.

C: Carson a tha rionnagan seilg nas fhaicsinniche san t-Samhain?

F: Is e mìos math a th’ anns an t-Samhain airson rionnagan seilg fhaicinn air sgàth pailteas meteors bho àm gu àm.

C: Am bi frasan meteor Taurid a Deas agus a Tuath a’ tachairt aig an aon àm?

F: Chan e, bidh fras fras meteor Taurid a Deas a’ tighinn gu àirde tràth san t-Samhain, fhad ‘s a tha fras meteor Taurid a Tuath a’ ruighinn an ìre as àirde beagan làithean às deidh sin.

C: A bheil na frasan meteor Taurid co-cheangailte ris an Taurus reul-bhad?

F: Ged a tha coltas gu bheil na frasan meteor a 'tighinn bhon aon roinn de na speuran ri Taurus, chan eil iad ceangailte gu dìreach ris an reul-bhad.

C: Dè a tha ag adhbhrachadh rionnagan seilg?

F: Bidh rionnagan seilg air an cruthachadh nuair a bhios meteoroids, mìrean beaga, a’ dol a-steach do àile na Talmhainn agus a’ gluasad, a’ toirt a-mach sruthan solais.

C: Dè an tùs a tha coltach ri frasan meteor Taurid?

F: Dh’ fhaodadh na Taurids tighinn bho chomet 2P/Encke, a dh’ fhàg lorg de sprùilleach creagach faisg air orbit na Talmhainn o chionn iomadh bliadhna.