Am fras Orionid Meteor gus speuran a lasadh

Thathas an dùil gum bi am fras meteor Orionid, a thòisich air 2 Dàmhair agus a mhaireas gu 7 Samhain, aig àirde Disathairne. Ged a dh’ fhaodadh droch shìde san RA bacadh a chur air faicsinneachd, faodaidh speuradairean ann am pàirtean eile den t-saoghal an sealladh speurail seo fhaicinn. Tha am fras a’ tighinn bho sprùilleach a dh’ fhàg comet Halley, aon de na comet as ainmeil ann an eachdraidh. Mar a bhios an comet a 'cuairteachadh na grèine, bidh pìosan beaga a' briseadh air falbh, a 'cruthachadh slighe de dhuslach agus deigh. Nuair a thèid na tha air fhàgail a-steach do àile na Talmhainn aig astar luath de 41 mìle san diog, bidh iad a’ losgadh suas ri linn suathadh, a’ cruthachadh sruthan solais.

Tha àite cudromach aig an fhras meteor seo ann am mìosachan bliadhnail tachartas celestial. Tha an Dr. Minjae Kim, eòlaiche fiosaig bho Oilthigh Warwick, ag ràdh gur e cothrom air leth a th’ ann dhaibhsan a chaill an cothrom a bhith a’ faicinn comet Halley. Ged nach eil an comet fhèin a 'dol seachad air an Talamh ach a h-uile 75-76 bliadhna, bidh am fras meteor Orionid a' tachairt gach bliadhna, a 'toirt beagan dìoladh dhaibhsan a dh' fhaodadh a bhith air a bhith ag ionndrainn coltas a 'chomet. Tha frasan meteor air an ainmeachadh às deidh an reul-bhad a tha e coltach gun tàinig iad, agus a thaobh nan Orionids, tha e coltach gu bheil iad a’ tighinn bho stiùireadh Orion.

Gus sùil a thoirt air fras meteor Orionid, bidh an ùine as fheàrr eadar meadhan oidhche agus èirigh na grèine air Disathairne, Dàmhair 21. Chithear an tachartas seo bho gach cuid na leth-chruinnean a tuath agus a deas, ach bidh am faicsinneachd nas fheàrr ann an speuran soilleir. Thathas a’ moladh àite dorcha a-muigh a lorg le glè bheag de thruailleadh solais. Bidh na meteors rim faicinn air feadh na speuran gu lèir, agus mar sin le bhith a’ taghadh àite fosgailte farsaing leigidh sin sganadh nas fheàrr air an taisbeanadh celestial. Leis gu bheil an t-àm aig na meteors a’ dol thairis air na speuran do-chreidsinneach, is dòcha gur e geama feitheimh a th’ ann. Faodaidh toirt leat deochan is greimean-bìdh cur ris an eòlas.

Mura h-urrainn dhut am fras meteor fhaicinn Disathairne, bidh cothroman ann fhathast fhaicinn aig an ìre as àirde gu timcheall air 28 Dàmhair.

Stòran: Naidheachdan a' BhBC