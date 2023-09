An Supermoon Deireannach de 2023 gus Sky Night a shoilleireachadh

Bidh speur na h-oidhche air a sgeadachadh le sealladh air a’ cheathramh agus air a’ ghealach mu dheireadh de 2023 an t-seachdain seo. Bidh supermoon a’ tachairt nuair a ruigeas gealach làn an ìre as fhaisge air an Talamh san orbit aice. A rèir NASA, èiridh an supermoon seo, ris an canar an Corn Moon no Harvest Moon, oidhche Dhiardaoin agus nochdaidh e nas motha agus nas gile na gealach làn àbhaisteach.

Tha an supermoon sònraichte seo air leth sònraichte leis gu bheil e a’ dol aig an aon àm ri equinox an fhoghair, a thachair air 23 Sultain. 224,854.

Ma chailleas tu supermoon na seachdain seo, feumaidh tu feitheamh chun t-Sultain 2024 gus an ath fhear fhaicinn. Ach, chan e a-mhàin gu bheil an tachartas celestial seo cudromach airson a bhòidhchead speurail. Tha e cuideachd a’ co-thaobhadh ri toiseach Fèis Meadhan an Fhoghair, prìomh shaor-làithean air a chomharrachadh ann an Sìona, agus Chuseok, fèis foghair tuiteam Korean.

Mar sin, comharraich na mìosachain agad agus ullaich airson sùil a thoirt air sealladh iongantach na gealaich mu dheireadh de 2023. Bidh e na eòlas inntinneach a bhith a’ faicinn na gealaich na h-uile eireachdail, a’ deàrrsadh gu soilleir air speur oidhche an fhoghair.

stòran:

- NASA