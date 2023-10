Na Orionids: fras meteor iongantach

Tha fras meteor Orionids, aon de na frasan meteor as ainmeil agus as earbsaiche, na shealladh ri fhaicinn. Ma tha thu a-riamh air smaoineachadh mu na rionnagan seilg sin ann an speur na h-oidhche, tha e cudromach fios a bhith agad nach e fìor rionnagan a th’ annta, ach meteoroids, a tha nan creagan a tha a’ siubhal san fhànais. Faodaidh na meteoroids sin a bhith eadar meud bho chlachan beaga agus gainmheach gu nithean nas motha.

Mar a bhios an Talamh a 'gluasad tron ​​​​orbit timcheall na grèine, bidh e uaireannan a' ruith a-steach do na meteoroids sin le cothrom. Gu dearbh, bhuail timcheall air 48 tonna de stuth bhon fhànais air an Talamh a h-uile latha. Nuair a thèid na meteoroids sin a-steach do àile na Talmhainn, bidh iad nan meteors. Bidh na Orionids, le astar cuibheasach de mu 61 km / s, a 'losgadh suas aig àirdean àrda, a' cruthachadh sruthan soilleir anns na speuran a tha rim faicinn airson ùine ghoirid.

Chan eil frasan meteor mar na Orionids a’ tachairt air thuaiream le meteoroids. Bidh iad a’ tachairt nuair a bhios an Talamh a’ dol tro roinnean nas dùmhail de sprùilleach fànais a dh’ fhàgas comets fhad ‘s a tha iad a’ siubhal timcheall na grèine. Tha comets air an dèanamh de stuth sgaoilte a tha air a chumail còmhla le gasaichean reòta, agus nuair a choinnicheas an Talamh ris an sprùilleach seo, bidh e a’ leantainn gu taisbeanadh iongantach de meteors a’ sruthadh tro na speuran.

Tha na Orionids gu sònraichte inntinneach leis gu bheil iad ceangailte ri comet Halley. Bidh comet Halley, a bhios a’ crìochnachadh orbit a h-uile 75 bliadhna, a’ fàgail lorg de sprùilleach sgaoilte fhad ‘s a bhios an deigh a’ tionndadh gu gas nuair a thig e faisg air a’ Ghrian. Nuair a thèid an Talamh tron ​​​​sprùilleach seo, bidh sinn a’ faighinn eòlas air fras meteor Orionids.

Gus frasan meteor a mhealtainn mar na Orionids, chan eil feum air uidheamachd sònraichte. Ach, tha e cudromach an t-àm agus an t-àite ceart a thaghadh. Tha frasan meteor air an ainmeachadh às deidh constellations, a’ nochdadh an taobh bhon tèid na meteors a-steach don àile againn. Airson na Orionids, tha an radiant na laighe ann an reul-bhad Orion, dìreach gu mullach clì a ghualainn. Mar as trice is e an dàrna leth an ùine as gealltanach den oidhche airson na Orionids fhaicinn.

Bidh na Orionids a 'tòiseachadh tràth san Dàmhair agus a' crìochnachadh tràth san t-Samhain, leis an ìre as àirde a 'tachairt air 21-22 Dàmhair 2023. Aig an ìre as àirde, faodaidh dùil a bhith agad gum faic thu cuibheasachd de 40-70 meteors san uair. Faodaidh truailleadh solais bacadh a chur air faicsinneachd, agus mar sin tha e riatanach àite a lorg air falbh bho sholais shoilleir. A bharrachd air an sin, tha leigeil le do shùilean atharrachadh chun dorchadas airson 20 gu 30 mionaid deatamach airson eadhon na meteors as laige fhaicinn.

Is e gnìomhachd iongantach a th’ ann an coimhead meteor a leigeas leat ceum a ghabhail taobh a-muigh do chleachdadh trang agus ceangal ris a’ chruinne-cè. Feumaidh e foighidinn, a bharrachd air mothachadh air socair agus mothachadh air na tha timcheall ort. Mar sin, faigh grèim air deoch bhlàth, lorg àite comhfhurtail, agus faigh tlachd às an taisbeanadh iongantach de fhras meteor Orionids.

Mìneachaidhean:

- Meteoroid: creagan a’ siubhal san fhànais.

- Meteor: Meteoroid a chaidh a-steach do àile na Talmhainn agus a tha a’ losgadh suas.

- Meteor Shower: Tachartas celestial anns am faicear ioma meteors a thàinig bhon aon radiant.

- Comet: Ball-sneachda salach air a dhèanamh de stuth sgaoilte air a chumail còmhla le gasaichean reòta.

- Radiant: An t-àite anns na speuran às a bheil coltas gu bheil meteors fras meteor a’ tighinn.

stòran:

- “Na Orionids: Coimhead airson oidhche de rionnagan seilg air a’ mhìos seo ”, Foirbeis

- "Space Rocks 101: Dè a th’ ann am Meteoroids, Meteors agus Meteorites?", NASA