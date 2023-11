Artaigil ùr: Dà speuradair NASA ag ullachadh airson slighe-fànais eachdraidheil

Tha dà speuradair NASA a’ dèanamh ullachadh deireannach airson slighe-fànais ùr-nodha taobh a-muigh an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) gus obair cumail suas èiginneach a dhèanamh ann an orbit ìosal na Talmhainn. Bidh an tachartas clach-mhìle seo a’ comharrachadh an dàrna turas ann an eachdraidh a tha dithis bhoireannach a’ falbh còmhla bhon stèisean fànais.

An dùil tòiseachadh aig 8:05m ET Diciadain, tha dùil gum mair an t-slighe-fànais timcheall air sia uairean gu leth. Gu inntinneach, bheir NASA seachad craoladh beò de ghnìomhachd a bharrachd air diofar àrd-ùrlaran a’ toirt a-steach sianal YouTube NASA, app NASA, agus NASA TV. A bharrachd air an sin, faodaidh tu gleusadh a-steach tron ​​​​bhiadh craolaidh sònraichte.

Rè an rùin chudromach seo, nì speuradairean NASA Jasmin Moghbeli agus Loral O'Hara grunn ghnìomhan deatamach. Tòisichidh iad le bhith a’ toirt air falbh bogsa dealanach bho antenna conaltraidh air an stèisean fànais. A bharrachd air an sin, thèid iad an àite aon de na 12 co-chruinneachaidhean trundle, aig a bheil pàirt deatamach ann a bhith a’ cuairteachadh arrays grèine an ISS gus sùil a chumail air a’ Ghrian fhad ‘s a tha i a’ cuairteachadh na Talmhainn.

Gu sònraichte, tha an t-slighe-fànais seo air leth cudromach oir is e seo a’ chiad fhear airson an dà chuid Moghbeli agus O'Hara. Tha e cuideachd a’ leantainn an fasach eachdraidheil a chaidh a stèidheachadh ann an 2019 nuair a thòisich speuradairean NASA Christina Koch agus Jessica Meir air a’ chiad shlighe-fànais boireannaich a-riamh, a’ dearbhadh gu h-èifeachdach comasan agus na tha boireannaich a’ dèanamh ann an sgrùdadh fànais.

An toiseach air a phlanadh airson 12 Dàmhair, chaidh dàil a chuir air an t-slighe-fànais mar thoradh air aodion fuarachaidh bho rèididheachd cùl-taic air modal na Ruis. Sheall sgrùdadh o chionn ghoirid gu robh builgean de fhuaradair a bha air fhàgail a’ leigeil a-mach aig slighe-fànais air 25 Dàmhair, a thug air speuradairean Ruiseanach tilleadh chun stèisean. Ged nach eil NASA air ùrachadh a thoirt seachad mun aodion, thathas an dòchas nach toir e buaidh air an t-slighe-fànais a tha ri thighinn.

Tro na h-oidhirpean iongantach sin, tha NASA a’ leantainn air adhart a’ putadh crìochan sgrùdadh fànais agus aig an aon àm a’ dèanamh cinnteach à cumail suas agus obrachadh rèidh an ISS. Tha oidhirpean brosnachail nan speuradairean Moghbeli agus O'Hara mar theisteanas air dealas agus sgil sgioba NASA gu lèir.

Ceistean Bitheanta

1. Dè a th' ann an slighe-fànais?

Is e slighe-fànais, ris an canar cuideachd gnìomhachd extravehicular (EVA), nuair a dh’ fhàgas speuradair an soitheach-fànais aca gus gnìomhan agus càradh a dhèanamh a-muigh ann am falamh an fhànais.

2. Dè a th' anns an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS)?

Tha an Stèisean Fànais Eadar-nàiseanta (ISS) na stèisean fànais àitich ann an orbit ìosal na Talmhainn. Bidh e na obair-lann rannsachaidh, lann-amhairc, agus àite-còmhnaidh do speuradairean à diofar dhùthchannan.

3. Dè cho fada 'sa mhaireas an t-slighe-fànais?

Thathas an dùil gum mair an t-slighe-fànais timcheall air sia uairean gu leth, a’ tòiseachadh aig 8:05m ET.

4. Càite am faic mi craoladh beò air an t-slighe-fànais?

Bheir NASA seachad craoladh beò den t-slighe-fànais air an t-sianal oifigeil YouTube aca, an app NASA, agus NASA TV.