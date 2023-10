A’ togail dhealbhan den ghealach slàn leis an fhòn-smart agad: molaidhean is dòighean-obrach

A bheil thu airson bòidhchead na gealaich slàn a ghlacadh le bhith a’ cleachdadh dìreach am fòn cliste agad? Na bi a’ coimhead nas fhaide! Tha molaidhean agus dòighean feumail againn a chuidicheas tu gus dealbhan iongantach den ghealach a thogail.

Lorg an t-àite foirfe

Gus èirigh na gealaich a ghlacadh, lorg àite le sealladh soilleir air fàire an ear. Faodaidh a bhith air an dàrna no an treas làr sealladh nas fheàrr a thoirt dhut, ach dèan cinnteach nach eil bacadh air sgòthan ìosal.

A 'cleachdadh Optical Zoom

Ma tha lionsa telephoto aig an fhòn-smart agad, cleachd e airson seallaidhean dlùth nas fheàrr. Ach, seachain a’ ghnìomh zoom didseatach a chleachdadh, leis nach bi e a’ bàrr ach an ìomhaigh. Air an làimh eile, faodaidh tu beachdachadh air lionsa zoom clip-on a cheannach, a tha ruigsinneach agus a chuireas ris an eòlas togail dhealbhan agad.

A 'cumail seasmhach le Tripod

Tha seasmhachd deatamach airson dealbhan biorach den ghealach a ghlacadh. Cleachd tripod beag le neach-gleidhidh fòn cliste uile-choitcheann gus an inneal agad a chumail seasmhach. Mura h-eil tripod agad, feuch ris am fòn cliste agad a chuir sìos air leac no air uachdar còmhnard gus crathadh a’ chamara a lughdachadh.

Cur às do Vibrations

Gus doilleireachd a sheachnadh, na stad bho bhith a’ suathadh air scrion an fhòn-smart agad gus dealbh a thogail. An àite sin, cleachd brath-sgaoilidh còmhlachan iomallach, leithid inneal Bluetooth iomallach, no na rocairean tomhas-lìonaidh air na fònaichean-cluaise agad (uèir no gun uèir). Ma tha thu a’ cleachdadh tripod, faodaidh tu cuideachd am feart dàil timer a chleachdadh gus leigeil leis a’ chamara socrachadh às deidh dhut suathadh air an sgrion.

Fòcas foirfe agus follaiseachd

Air iPhone, tap air a’ ghealach gus fòcas a chuir air, an uairsin tap agus cùm airson beagan dhiog gus am fòcas a ghlasadh. Le bhith a’ slaodadh sìos air taobh deas na sgrìn atharraichidh e an ISO agus an nochd. Lùghdaich na roghainnean sin gus an tòisich thu a’ faicinn mion-fhiosrachadh na gealaich gu soilleir.

A’ sgrùdadh Apps Photography

Fhad ‘s a tha aplacaidean camara togte a’ tabhann gnìomhan bunaiteach, bidh aplacaidean treas-phàrtaidh leithid Camera + 2, VSCO, agus Yamera a ’toirt barrachd smachd air roghainnean camara an fhòn-smart agad. Bidh na h-aplacaidean sin gu tric a’ tabhann feartan mar atharrachadh ISO agus astar shutter, agus bidh iad a’ glacadh ìomhaighean ann an cruth amh, a’ ceadachadh iar-phròiseasadh nas fheàrr gun a bhith ag ìobairt càileachd.

Beatha bataraidh agus cùl-taic

Cuimhnich gum faod èirigh na gealaich grunn mhionaidean a thoirt, agus is dòcha gun caith thu ùine a bharrachd a’ glacadh dhealbhan. Faodaidh an cleachdadh camara leantainneach seo bataraidh an fhòn-smart agad a dhrèanadh gu sgiobalta. Cùm pasgan bataraidh ri làimh airson ath-lìonadh gus dèanamh cinnteach nach caill thu cothroman dealbhan.

Leis na molaidhean agus na dòighean sin, bidh thu ullaichte airson dealbhan iongantach den ghealach làn a ghlacadh a’ cleachdadh am fòn cliste agad. Mar sin, faigh grèim air an fhòn-smart agad, ceann a-muigh, agus bogaidh tu fhèin ann am bòidhchead iongantach speur na h-oidhche!

Ceistean Bitheanta

1. Am faod mi gnìomh zoom didseatach a chleachdadh gus a' ghealach a ghlacadh?

Tha e nas fheàrr a bhith a’ seachnadh a bhith a’ cleachdadh a’ ghnìomh zoom didseatach air an fhòn-smart agad, leis nach bi e ach a’ bàrr na h-ìomhaigh gun a bhith a’ toirt seachad fìor chomas zoom. Faodaidh seo leantainn gu call càileachd ìomhaigh agus mion-fhiosrachadh. An àite sin, feuch ri lionsa telephoto no lionsa zoom clip-on a chleachdadh airson toraidhean nas fheàrr.

2. Ciamar a nì mi cinnteach gum bi sealladh geur agus seasmhach den ghealach?

Gus seallaidhean geur is seasmhach a choileanadh, smaoinich air tripod a chleachdadh le neach-gleidhidh fòn cliste uile-choitcheann. Cuidichidh seo le bhith a’ cuir às do chrathadh camara agus a’ cruthachadh ìomhaighean nas soilleire. Mura h-eil tripod ri fhaighinn, feuch ris am fòn cliste agad a shocrachadh le bhith ga chuir sìos air leac no air uachdar còmhnard.

3. Dè na h-aplacaidean dealbhan camara a bu chòir dhomh a chleachdadh airson a' ghealach slàn a ghlacadh?

Fhad ‘s a tha aplacaidean camara togte a’ toirt seachad comas-gnìomh bunaiteach, tha aplacaidean treas-phàrtaidh leithid Camera + 2, VSCO, agus Yamera a ’tabhann feartan nas adhartaiche leithid atharrachadh ISO agus astar còmhlachan. Leigidh na h-aplacaidean sin leat cuideachd dealbhan a ghlacadh ann an cruth amh, a ghleidheas barrachd mion-fhiosrachaidh agus a leasaicheas comasan iar-ghiollachd.

4. Ciamar as urrainn dhomh bataraidh a shàbhaladh nuair a bhios mi a' togail dhealbhan den ghealach slàn?

Faodaidh cleachdadh leantainneach de chamara an fhòn-smart agad am bataraidh a dhrèanadh gu luath. Gus nach ruith thu a-mach à cumhachd, giùlain pasgan bataraidh leat airson ath-lìonadh gu furasta. Nì seo cinnteach gun urrainn dhut bòidhchead na gealaich slàn a ghlacadh gun bhriseadh sam bith.