Cearcallan Saturn: Sùil nas dlùithe air an dìomhaireachd agus an àm ri teachd

Tha fàinneachan Saturn air luchd-amhairc rionnag agus luchd-saidheans a ghlacadh airson linntean. Tha iad air a bhith nan adhbhar iongnadh is inntinn, a’ toirt a-steach grunn chòmhraidhean agus sgrùdaidhean mun tùs, an sgrìobhadh agus an dàn dhaibh. Fhad ‘s a tha artaigilean o chionn ghoirid a’ cuairteachadh air na meadhanan sòisealta ag agairt gun tèid fàinneachan Saturn à sealladh ann an 2025, tha an fhìrinn fada nas drùidhtiche.

Gu fìrinneach, cha tèid fàinneachan Saturn à sealladh gu tur uair sam bith a dh’ aithghearr. Tha NASA a’ toirt dearbhadh dhuinn gu bheil an crìonadh aca fhathast timcheall air 100 millean bliadhna air falbh, nuair a thèid na gràineanan aca a shlaodadh gu Saturn mu dheireadh air sgàth na feachdan grabhataidh aige. Ach, tha e fìor, ann an 2025, gum bi e duilich na fàinneachan fhaicinn bhon Talamh, cha mhòr a ’nochdadh gu bheil iad“ a ’dùnadh” seach a bhith a ’dol à sealladh gu tur.

Tha an iongantas “dùnaidh” seo a’ tachairt gu cunbhalach, a’ tachairt timcheall air a h-uile 14-15 bliadhna, agus chan eil dad gun samhail mu dheidhinn. Tha Jonti Horner, speuradair bho Oilthigh Southern Queensland, a’ dearbhadh gun tig na fàinneachan a-mach a-rithist goirid às deidh dhaibh coltas gun tèid iad à sealladh, a’ cur dragh sam bith air.

Tha an t-adhbhar air cùl an t-seallaidh seo a tha coltach ri cearcallach na laighe ann an meacanaig orbital Saturn agus an teilt aiseach aige, coltach ri talamh na Talmhainn, ach aig teilt timcheall air 27 ceum. Mar a bhios a 'phlanaid a' cuairteachadh na grèine a h-uile 29 bliadhna, bidh e a 'faighinn eòlas air diofar ràithean. Mar thoradh air an sin, tha ar sealladh de na fàinneachan a’ dol suas, bho shealladh fosgailte de phòlaichean Saturn gu sealladh taobh ri taobh agus air ais a-rithist.

Mura h-eil thu air cothrom fhaighinn fhathast a bhith a’ faicinn bòidhchead iongantach fàinneachan Saturn, na biodh eagal ort - bidh barrachd chothroman ann. Ged a dh’ fhaodadh am faicsinneachd aca a bhith air a lughdachadh ann an 2025, ro 2032, chì sinn a-rithist iad aig an ìre as àirde.

Gus sealladh fhaighinn air fàinneachan Saturn, is e teileasgop beag a tha a dhìth ort. Ged nach eil mion-chomharrachadh teann ann, thathas a’ moladh teileasgop le trast-thomhas de mu 150mm/6-òirleach airson sealladh nas soilleire. Cumaibh cuimhne gu bheil an t-àm cudromach, agus a-nis is e àm fàbharach a th 'ann airson Saturn fhaicinn bhon a ràinig e an aghaidh bliadhnail aige san Lùnastal o chionn ghoirid - an ìre aig a bheil an Talamh eadar Saturn agus a' ghrian.

Bidh an ath chothrom sgoinneil airson Saturn fhaicinn tro teileasgop timcheall air 8 Sultain, 2024 nuair a ruigeas e an ath neach-dùbhlain aige. Mar sin, ullaich an teileasgop agad agus dèan deiseil airson a bhith air do bheò-ghlacadh leis an t-sealladh celestial a tha ann an Saturn agus na fàinneachan inntinneach aige.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

